Soud potvrdil, že pokuta pro Albert 2,83 mil. za 39 prohřešků je oprávněná

Krajský soud v Brně potvrdil, že pokuta 2,83 milionu korun pro řetězec Albert z roku 2024 byla oprávněná a přiměřená. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ji udělila souhrnně za 39 přestupků. Vyplývá to z rozhodnutí soudu, které má ČTK k dispozici. Soud konstatoval, že SZPI své rozhodnutí řádně odůvodnila, a námitkám Albertu nepřisvědčil. ČTK zjišťuje reakci řetězce.
Inspekce původně udělila pokutu 3,1 milionu korun, proti čemuž se Albert odvolal. Nato inspekce zúžila skutkové vymezení a pokutu snížila. Podle soudu není nepřiměřená a všechny skutky byly dostatečně popsány a rozhodnutí dostatečně odůvodněné. Při vyměření pokuty vycházela inspekce ze souběhu přestupků a pokutu uložila podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný, za který je možné uložit až padesátimilionovou pokutu. Tím byl prodej vína Chardonnay, Vi?a Mercedes ze Španělska, které bylo falšované přídavkem syntetického aromata. Albert prodával 15.300 kusů, přičemž se prodalo téměř všechno víno, staženo bylo pouze 591 kusů.
V souhrnu šlo o nedostatky v jakosti a bezpečnosti potravin, o hygienické a provozní nedostatky v zázemí a v prodejně, o nesprávné, neúplné nebo zavádějící označení potravin, o nesprávnou prezentaci výrobků vůči spotřebiteli a o pochybení při uvádění nápojů a vín na trh.
Albert brojil v žalobě proti řadě bodů konkrétně a také chtěl, aby soud vyslechl svědky. Žádné námitce však soud nepřisvědčil a vyslýchání svědků považuje za nadbytečné. Albert také poukazoval na pokuty uložené konkurenčním řetězcům. Soud však uvedl, že z nich nelze dovozovat nepřiměřenost sankce s ohledem na počet skutků, jejich strukturu, závažnost, rozsah následků, recidivu i další okolnosti.
Celková výše pokut, které SZPI za rok udělí v pravomocně ukončených správních řízeních, se začala zvyšovat po roce 2020, loni dosáhla téměř 200 milionů korun. Jde jak o pokuty za prohřešky řetězců a dalších maloobchodníků, tak o pokuty za prohřešky restauratérů či provozovatelů e-shopů s potravinami a potravinovými doplňky.