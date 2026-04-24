Jak platit za rezidentní parkování? Zjistěte si sami, vzkázal soud řidičům v Brně

Marek Osouch
  6:22aktualizováno  6:22
Kvůli chybějícímu parkovacímu automatu i instrukcím, jak zaplatit jinak, odmítli řidiči uhradit Brnu parkovné. U soudu však se svou stížností neuspěli. Placené parkoviště je podle soudce třeba respektovat, případně na něm nestát.
V brněnských ulicích začaly přípravy na rezidentní parkování. Pracovníci Brněnských komunikací stříkají na silnice modré lajny. (léto 2018) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Modré lajny pro řidiče přibývají v centru Brna.
Představte si situaci. Přijedete večer do Brna a zaparkujete na ulici, kde stání vymezují modré čáry. Na značce vidíte, že zpoplatněné jsou od 17. hodiny až do 6. hodiny ráno dalšího dne. Vystoupíte a hledáte parkovací automat. Jenže marně, nikde totiž není. Co teď?

Někdo to prostě riskne a odejde bez zaplacení, protože se naštve nebo už musí být zkrátka jinde. Risk je sice zisk – v tomto případě parkování zdarma – někdy ale i prohra, pokud dotyčného či dotyčnou přistihne kontrolní auto s kamerami.

Někteří šoféři se s takovou pokutou nechtěli smířit a hnali spor ke Krajskému soudu v Brně. Hájili se, že chtěli zaplatit, když uviděli dopravní značku s piktogramem parkovacího automatu. Ten už však následně nenašli a na značce ani neviděli informaci o jiných formách placení. „Bez ní je povinnost placení neurčitá a fakticky neproveditelná,“ argumentoval u soudu provozovatel flotily aut, společnost Zpětný Leasing, prostřednictvím své advokátky Rebeky Moťovské Židuliakové.

Jenže soud nespokojené firmě jasně vzkázal, že není stěžejní, že se na místě nenachází automat ani detailní informace o jiných formách placení. „Pokud dopravní značka stanoví, že se jedná o placené parkoviště, pak řidič musí tuto podmínku respektovat, nebo na takto označeném místě nestát,“ stojí v nedávném rozhodnutí krajského soudce Martina Kopy, které má iDNES.cz k dispozici.

Zákon podle něj vyžaduje, aby způsob placení a prokazování platby byly popsané v nařízení města, což Brno splnilo.

Firma Zpětný Leasing vedla více soudních sporů nejen kvůli parkování v Brně, ale i třeba vysoké rychlosti u Znojma či jízdě v zakázaných místech. Škraloupů tak má na svých bedrech více. Advokátka společnosti se sídlem na Mostecku se k aktuálnímu verdiktu odmítla vyjádřit s vysvětlením, že musí zachovávat mlčenlivost.

Co se týká přímo problematiky absence parkovacích automatů v Brně, není to první verdikt, který postup města uznal jako možný. Už v roce 2022 ve sporu s jiným motoristou krajská soudkyně Lenka Bahýľová v rozsudku konstatovala, že není nutné, aby nějaká zvláštní právní norma nebo dopravní značení stanovily povinnost zjistit, jak je možné parkovné uhradit, protože je to samo o sobě už součástí povinnosti uhradit parkovné.

„Je logické předpokládat, že si řidič vozidla při návštěvě jemu neznámého prostředí zjistí, jak jsou zde nastaveny podmínky parkování,“ prohlásila soudkyně.

Zároveň však připustila, že některé výtky řidičů jsou namístě. Ztotožnila se totiž s tím, že by bylo vhodné, aby dopravní značení v ulicích obsahovalo konkrétní informace o způsobech placení parkovného.

Brněnský magistrát se hájí, že vše je na jeho webových stránkách. „Na mnoha místech přímo v ulicích jsou dále rozmístěny informace na letácích nebo samolepkách, a to na sloupech dopravního značení, veřejném osvětlení či v blízkosti parkovacích ploch,“ přibližuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že parkovací automaty dál od centra město neinstaluje, protože se jejich provoz nevyplatí.

  • 27. dubna: Maloměřice a Obřany – oblasti 18-01 (Dolnopolní) a 18-02 (Obřanská)
  • 25. května: Maloměřice a Obřany – oblast 18-04 (Hády)
  • 3. srpna: Bohunice – oblast 8-02 (Spodní)
  • 29. září: Starý Lískovec – oblast 9-01 (Dunajská)
  • 5. října: Bohunice – oblast 8-01 (Kamenice)
  • 2. listopadu: Starý Lískovec – oblast 9-02 (Bosonožská)

Magistrát tak považuje komunikaci směrem k řidičům za dostatečnou. Přesto na dotaz iDNES.cz přiznal, že eviduje několik stížností právě na chybějící informace o placení. Na úzké tyči dopravní značky totiž mohou řidiči samolepky snadno přehlédnout.

„Informovanost by určitě měla být lepší, třeba na dodatkových tabulkách by už mohly být informace o možnostech placení, dále i QR kód s odkazem na web o parkování,“ míní opoziční zastupitel Adam Zemek (Piráti). Zmiňuje tedy totéž, co již dříve naznačila soudkyně Bahýľová.

Především by však podle Zemka mělo město více informovat Brňany o tom, kdy a kde se budou rozšiřovat modré zóny, a konkrétně jim říci, kde se musí jako rezidenti registrovat a zaplatit roční poplatek 800 korun za parkování na ulici. Od příštího pondělí začnou modré čáry platit nově v Maloměřicích a Obřanech.

