Soud rozhodl o stížnosti Jiřikovského proti vazbě, výsledek zatím nezveřejnil

Krajský soud v Brně rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Vyplývá to z justiční databáze. Mluvčí soudu Klára Belkovová ČTK řekla, že soud může věc komentovat až poté, kdy rozhodnutí vyhotoví a doručí účastníkům.
Městský soud dříve rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vazbě. Jiřikovský si proti rozhodnutí podal stížnost, o které krajský soud podle justiční databáze rozhodl ve středu. Nenařizoval jednání, rozhodl tzv. od stolu. Rozhodnutí městského soudu nezrušil, z databáze nicméně vyplývá, že v rozhodnutí udělal změny. Není zřejmé jaké. Pravděpodobné je, že krajský soud jen upravil odůvodnění městského soudu, nebo některé dílčí výroky rozhodnutí, aniž by změnil samotný výsledek – tedy ponechání Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Pokud by Jiřikovského z vazby pustil, musel by rozhodnutí městského soudu zrušit a nově rozhodnout znovu.
Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna, obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení. Policie ho zadržela v jeho domě v Břeclavi loni 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování letos obvinění Jiřikovského rozšířili. Nyní ho stíhají i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když říká, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Detektivové kvůli přijetí daru obvinili letos na začátku května také exministra Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, a to z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.