Soud může rozhodnout v případu smrti chlapce na hřišti, údržbáři hrozí šest let

Autor: ČTK, mos
  10:32
Okresní soud v Břeclavi by v úterý mohl vyhlásit rozhodnutí v případu smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboše Nováka. Podle ní neučinil opatření, aby pádu branky zamezil. Muž vinu popřel s tím, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost. Novákovi hrozí až šest let vězení.
Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti, která zabila chlapce. Z usmrcení z nedbalosti je obžalován Luboš Novák (na snímku), pracovník Technických služeb města Břeclav. (17. března 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Soud se případem začal zabývat v polovině března, na dnešek jej odročil kvůli dalšímu dokazování, případně k vyhlášení rozhodnutí.

Neštěstí se stalo 1. května 2024 kolem 19:00 na sídlišti Na Valtické. Záchranáři tehdy k události vyslali pozemní lékařskou posádku i vrtulník, chlapce resuscitovali, jeho zranění ale byla příliš vážná.

Chtěl ho Baník, říkají místní o chlapci, jehož zabila branka. Stav hřiště je štve

Podle žalobkyně Karen Vanšové muž jako vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav neplnil svoje povinnosti a neučinil opatření, aby na hřišti zajistil ukotvení branek. A to přestože věděl o tom, že na hřišti jsou odstraňována ukotvení branek a že hrozí jejich pád. V důsledku tohoto pochybení podle žalobkyně branka na chlapce spadla, když se na ní při hraní fotbalu zhoupnul.

Ke kontrole branek jsem nebyl způsobilý, hájí se údržbář

Muž vyjádřil lítost nad chlapcovou smrtí. Uvedl však, že za to nenese vinu. Pro Břeclav začal pracovat v roce 2022 a byl prý dělníkem a údržbářem, který dělal, co bylo zrovna potřeba. „Každý den jsem byl úkolován k různým činnostem,“ uvedl.

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti, která zabila chlapce. Z usmrcení z nedbalosti je obžalován Luboš Novák (na snímku), pracovník Technických služeb města Břeclav. (17. března 2026)
Na hřišti uprostřed břeclavského sídliště Na Valtické ve středu večer spadla branka na dvanáctiletého chlapce. Na následky zranění zemřel. Lidé z okolí vytvořili pietní místo.
Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti, která zabila chlapce. Z usmrcení z nedbalosti je obžalován Luboš Novák (na snímku vpravo), pracovník Technických služeb města Břeclav. (17. března 2026)
Na hřišti uprostřed břeclavského sídliště Na Valtické ve středu večer spadla branka na dvanáctiletého chlapce. Na následky zranění zemřel. Podle místních se ho záchranáři snažili oživovat asi hodinu.
Nikdy však podle svých slov nedostal pokyn, že má kontrolovat bezpečnost na dětských hřištích. Na ta chodil jen v případech, kdy natíral herní prvky, oplocení, potažmo i brankové konstrukce. Jejich ukotvení ovšem neřešil, protože sám nevěděl, jestli a kde má být branka uchycená. Nebyl k tomu podle svých slov ani způsobilý.

Neměl jsem pokyn kontrolovat branky, hájí se muž souzený za smrt dítěte na hřišti

Na druhou stranu sám na kontrolní zprávy o stavu hřišť dával na pokyn razítka, že jsou bez závad. Fyzicky přitom hřiště nekontroloval, ani by podle svých slov nevěděl, co má kontrolovat.

