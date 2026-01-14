Žalobce ve věci kvůli usmrcení z nedbalosti obžaloval dvě zdravotnice, obě už dříve vinu odmítly. Tragédie se stala v roce 2023 při taktickém výcviku ve vojenském prostoru Vyškov, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Obžalovaným zdravotnicím hrozí až šest let vězení.
Student podle žalobce při nočním přesunu zakopl o větev a poranil se o pažbu zbraně, poranění si způsobil sám. Na obvazišti jej pak vyšetřovala obžalovaná Lenka Š., v místnosti byla i její podřízená Simona B.
Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta
Podle žalobce vyšetřující zdravotnice pochybila, studenta vyšetřila jen zběžně, jeho zdravotní stav podcenila. Věc podle žalobce nekonzultovala s lékařem, nezměřila kyslík v krvi, neposkytla léky proti možnému otoku. Druhá z obžalovaných pak nic z toho nenavrhla.
Student po vyšetření odešel do chatky. Podle žalobce se ve spánku začal dusit, což jej probudilo, vyběhl k ošetřovně a zkolaboval asi deset metrů před ní. Vojáci ho přenesli na ošetřovnu, kde podle žalobce zdravotnice pochybily znovu.
Chybně prováděly obnovení jeho životních funkcí, pak se rozhodly pro jeho převoz vojenskou sanitkou, přestože podle pokynu zavolané záchranné služby ho takto převážet neměly. Záchranná služba jej převzala do sanitky až později. Záchranáři jeho životní funkce sice obnovili a převezli ho do nemocnice, tam ale zemřel.
Soud dnes mimo jiné nechal přehrát hovor, v němž zdravotnice a následně další dva vojáci řeší se záchranáři, kam má záchranářský sanitní vůz pro zraněného studenta dojet. Vojenský prostor u Vyškova je rozsáhlý, není nijak značený.
Ležet s poraněním hrtanu bylo fatální, řekl znalec k úmrtí vojenského studenta
Strany se dlouhé minuty nedokázaly přesně domluvit, kam má vůz záchranářů jet. Žena na dispečinku také opakovaně chtěla vědět, co přesně s pacientem je a co se pro jeho záchranu dělá. Opakovala, že když jej resuscitují, musí jej nechat na místě, protože při převozu ve voze by jej resuscitovat nemohli.
Mladého muže nicméně zdravotnice a vojáci naložili do vojenské sanitky, která vyjela té záchranářské naproti. „Vždyť vám tam umře!,“ byla reakce operátorky na dispečinku.
Hlavní líčení bude pokračovat 16. a 17. února, kdy by měl zaznít ještě jeden odborný posudek, či vyslechnut znalec.
8. září 2025