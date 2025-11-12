Ležet s poraněním hrtanu bylo fatální, řekl znalec k úmrtí vojenského studenta

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:42
Okresní soud ve Vyškově dnes pokračoval v projednávání případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Podle znalce na zdravotnictví Libora Jeřábka při vyšetření mladého muže nebylo provedeno potřebné ošetření. Fatální chybou pak podle něj bylo, že si po odeslání do srubu s poraněním hrtanu lehl. Státní zástupce kvůli usmrcení z nedbalosti obžaloval dvě zdravotnice, obě už dříve vinu odmítly.
Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice, na snímku Simona B. (8. září 2025)

Tragédie se stala předloni při taktickém výcviku ve vojenském prostoru Vyškov, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Obžalovaným zdravotnicím hrozí až šest let vězení.

Student podle obžaloby při nočním přesunu zakopl o větev a poranil se o pažbu zbraně. Na obvazišti jej pak vyšetřovala obžalovaná Lenka Š., v místnosti byla i její podřízená Simona B. Podle žalobce vyšetřující zdravotnice pochybila, když studenta vyšetřila jen zběžně a jeho zdravotní stav podcenila.

Věc podle spisu nekonzultovala s lékařem, nezměřila kyslík v krvi, neposkytla léky proti možnému otoku. Druhá z obžalovaných pak nic z toho nenavrhla.

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Ve spisu dále stojí, že student po vyšetření odešel do chatky. Ve spánku se začal dusit, což jej probudilo, vyběhl k ošetřovně a zkolaboval asi deset metrů před ní. Vojáci ho přenesli na ošetřovnu, kde podle obžaloby zdravotnice pochybily znovu při snaze o obnovu životních funkcí. Pak se rozhodly pro jeho převoz vojenskou sanitkou, přestože podle pokynu už zavolané záchranné služby ho takto převážet neměli.

Záchranná služba jej převzala do sanitky až později. Záchranáři jeho životní funkce sice obnovili a převezli ho do nemocnice, tam ale zemřel.

Zdravotnice znaly historii úrazu, připomněl znalec

Podle Jeřábka nebylo ošetření vůbec provedeno. Zdravotnice podle znalce měly muži změřit kyslík v krvi oxymetrem, vyšetřit ústa bodovým zdrojem světla a nasadit lék proti otoku. Podle něj samotný mechanismus vzniku poranění plus příznaky byly jednoznačné indicie k tomu, aby to vše provedly.

„Znaly historii toho úrazu, věděly, co se stalo, že upadl na zbraň krkem. Už to, že tiše mluvil, indikuje, že došlo k poškození minimálně hlasivek,“ uvedl znalec. Obdobné „tupé“ úrazy podle něj sice na povrchu nejsou příliš vidět, ale vevnitř hrtanu mohou být zranění rozsáhlá.

8. září 2025

„I v naší praxi, když takto někdo přijde, je hned hospitalizován a sledován. Neposílá se zpět na ubikaci,“ poznamenal. Fatální chybou pak podle Jeřábka bylo, že si zraněný po odeslání do srubu lehl, když s poraněním hrtanu se má sedět.

Zdravotnice už dříve uvedly, že se necítí vinny. Lenka Š. uvedla, že když studenta převzaly do ošetřovny, byl při vědomí a chodil. Vyšetřila jej způsoby, které považovala za adekvátní. Vinu odmítla i Simona B.

Sanitky se naháněly, řekl svědek

V úterý u soudu vypovídalo šest lidí, kteří se podíleli na záchraně zraněného mladíka. Mezi nimi byli například vojáci, které probudil křik jejich kolegů nebo hluk na ošetřovně.

Smrt vojáka ve Vyškově je tragická, ale nepřekvapivá, míní instruktor výcviku

„Probudil mě hluk, křik, sešel jsem dolů do ošetřovny, tam jsem viděl větší počet lidí, jak řeší nějakého pacienta. Viděl jsem ho položeného na zemi, kolem byly sestry a zajišťovaly mu první pomoc. Byl jsem požádán, abych komunikoval s operátorkou záchranářů a naváděl sanitku. Snažil jsem se operátorce dávat instrukce, jak k nám má sanitku poslat do srubového tábora. Operátorka se nemohla zorientovat v mapě, snažil jsem se jí to upřesnit,“ líčil svědek.

Vojáci věc řešili tak, že zraněného naložili do vojenské sanitky, která vyjela naproti té záchranářské. „Naháněli jsme se se sanitkou, nevěděli, kam mají jet. Bavili jsme se, kde se nacházíme my a kde oni. Je tam hlavní cesta do prostoru, tak jsem věděl, kam jedeme a že nám jede sanitka naproti,“ popsal muž, který ve vojenském voze seděl na místě spolujezdce.

