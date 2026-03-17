Neměl jsem pokyn kontrolovat branky, hájí se muž souzený za smrt dítěte na hřišti

Marek Osouch
  16:42aktualizováno  16:42
Necelé dva roky poté, co padající fotbalová branka na hřišti usmrtila dvanáctiletého chlapce, případ projednává Okresní soud v Břeclavi. Na lavici obžalovaných usedl pracovník Technických služeb města Břeclav, který měl hřiště spravovat. Hájí se tím, že nikdy neměl bezpečnost branek na starosti.

Neštěstí se stalo na počátku května 2024 na hřišti uvnitř sídliště Na Valtické. Letos v lednu státní zastupitelství podalo obžalobu na pracovníka Technických služeb města Břeclav, který se podle spisu o hřiště staral.

„Žaluji Luboše Nováka, že jako vedoucí provozního úseku Technických služeb Břeclav, v jehož pracovních povinnostech bylo udržovat hřiště, řádně neplnil své pracovní povinnosti. Způsobil přečin usmrcení z nedbalosti tím, že porušil důležitou pracovní povinnost,“ pronesla v jednací síni státní zástupkyně Karen Vanšová.

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti, která zabila chlapce. Z usmrcení z nedbalosti je obžalován Luboš Novák (na snímku vpravo), pracovník Technických služeb města Břeclav. (17. března 2026)
Obžalovaný Novák, který třicet let pracoval u policie, u soudu vyjádřil lítost. „Jsem si vědom, že ztráta lidského života je nenahraditelná a nejde to nijak zmírnit. Z celého srdce chci vyjádřit rodině upřímnou soustrast,“ řekl.

Odmítl však, že by byla vina na jeho straně. Pro Břeclav začal pracovat v roce 2022 a byl prý dělníkem a údržbářem, který dělal, co bylo zrovna potřeba. „Každý den jsem byl úkolován k různým činnostem,“ uvedl.

Hřiště nekontroloval, ale razítka dával

Nikdy však podle svých slov nedostal pokyn, že má kontrolovat bezpečnost na dětských hřištích. Na ta chodil jen v případech, kdy natíral herní prvky, oplocení, potažmo i brankové konstrukce. Jejich ukotvení ovšem neřešil, protože sám nevěděl, jestli a kde má být branka uchycená. Nebyl k tomu podle svých slov ani způsobilý.

Na druhou stranu sám na kontrolní zprávy o stavu hřišť dával na pokyn razítka, že jsou bez závad. Fyzicky přitom hřiště nekontroloval, ani by podle svých slov nevěděl, co má kontrolovat.

„Uvědomujete si, že jste potvrzoval něco, co není pravda?“ ptala se státní zástupkyně. „Já to tehdy asi nijak neřešil, myslel jsem si, že to někomu předají,“ odpověděl Novák.

Tvrdí také, že plnil pokyny, aby udělal práci, jak má, a nepřišel o zaměstnání. A přiznal, že vypracoval a podepsal protokol o poslední kontrole hřiště, kde došlo k tragédii. „Uvědomujete si, že jste se tím dostal tam, kde dneska jste?“ doptávala se žalobkyně. Muž se svěšenou hlavou přitakal.

Do Technických služeb má znovu nastoupit

Zároveň kritizoval Technické služby i město Břeclav, že se obecně o dětská hřiště nestaraly, a to ani po zmíněné tragédii. Proto podle svých slov v práci skončil.

„Docházelo k pravidelným obchůzkám ze strany vedení města a ředitele služeb. Takže o závadách věděli, a to i z podnětů občanů,“ uvedl Novák. Zmínil rovněž, že jeden zastupitel dokonce na sídlišti Na Valtické bydlí, takže musel o problémech vědět.

Sám Novák nic neříkal, protože prý nevěděl, co vše má kontrolovat. Jen si jako laik všiml, že je třeba někde díra v plotě či nepořádek, takže když na toto téma přišla řeč, tak to zmínil. „A nedělám si iluze, že je to dnes lepší, bohužel,“ poznamenal s tím, že od dubna by do Technických služeb měl znovu nastoupit. „To z mého pohledu o něčem svědčí,“ dodal. Narážel tak na úvahu, že kdyby tragédii zavinil, Technické služby by ho znovu nezaměstnaly.

Šéf Technických služeb města Břeclav Karel Osička u soudu řekl, že v roce 2024 ještě před tragédií chtěla radnice předat hřiště na Valtické výpůjčkou do přímé odpovědnosti a správy technickým službám. Osička to však odmítl, protože věděl, že hřiště je ve špatném stavu. Nepodepsal tak předávací protokol. „Musel bych ho zavřít,“ zmínil. Radnice tak podle něj mohla tušit, že není v pořádku.

Mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková pro iDNES.cz uvedla, že hřiště zůstalo otevřené, protože mělo platné revizní posudky. „Každopádně je nám líto, jaká se stala tragédie,“ tlumočila vyjádření představitelů vedení města, které chce obhajoba i obžaloba k soudu předvolat - konkrétně starostu Svatopluka Pěčka a místostarostu Milana Klima (oba ANO).

Rozsudek dnes v jednací síni nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v květnu.

2. května 2024

