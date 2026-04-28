Soud sebral uniformy strážníkům, kteří nechali opilce ležet u garáže. Tam ho přejelo auto

Autor: mos
  9:12aktualizováno  10:56
Ulehčit práci si podle soudu chtěli dva brněnští strážníci, kteří předloni v září na základě hlášení vyjeli na místo, kde se válel na zemi opilý muž. Ani jeden z nich nevystoupil ze služebního auta, aby jej našel. Kvůli tomu tak neviděli, že opilec leží ve vjezdu do podzemních garáží, kde jej později přejelo a usmrtilo auto. Za zanedbání povinností soud strážníkům udělil peněžitou sankci 40 tisíc korun a zákaz výkonu funkce na dva roky.

„Stačilo velmi málo a zabránili by tomu, co se nakonec stalo,“ poznamenal soudce Městského soudu v Brně Petr Schlagmann.

Strážníci Tomáš Hulák a Radek Holubář s mužem na Palackého třídě v Králově Poli předtím jednou mluvili, když k němu přijeli kvůli jinému oznámení, že leží a spí před prodejnou. Muž se nakonec zvedl, ušel zhruba deset metrů a spadl. „Řádně neprověřili jeho zdravotní stav a spokojili se s tím, že ho následně posadili na chodník,“ doplnil soudce.

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024 přejel ležícího muže a usmrtil jej.

I když šlo o silně opilého člověka bez domova, který může svým chováním narušovat veřejný pořádek, nevyviňuje to podle soudce strážníky z povinnosti udělat vše pro to, aby nebylo ohroženo zdraví takového jedince.

Strážníci už dříve uvedli, že z místa odjížděli s tím, že muž odchází do nedalekého azylového centra. Nebyl tak podle nich nutný ani odvoz na záchytku.

„Následně adekvátně nereagovali na další oznámení o tom, že ve vjezdu garáží leží osoba,“ uvedl soudce. V tu dobu hlídka strážníků Huláka a Holubáře projížděla kolem. „Bez přiměřených důvodů spoléhali na to, že tam nikde není, a ani ve vysílačce se nedotázali na bližší podrobnosti,“ pokračoval soudce.

Strážníci se odvolali

Laxnost strážníků se muži stala osudnou. „Řidič SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl po incidentu mluvčí policie Petr Vala.

Policisté řidiče nejdříve podezřívali z usmrcení z nedbalosti, pak ale uznali, že ležícího muže nemohl vidět. Naopak vyšetřování se stočilo ke strážníkům.

Městský soud je už dříve potrestal pokutou 100 tisíc korun a zákazem činnosti na čtyři roky. Strážníci ale s rozhodnutím vydaným formou trestního příkazu nesouhlasili a podali proti němu odpor. Soud se tak věcí zabýval v hlavním líčení a v úterý je znovu potrestal, i když mírněji – pokutou 40 tisíc a zákazem činnosti na dva roky.

„Vzhledem k tomu, že se domníváme, že jsme se nedopustili ničeho protiprávního, tak si podáme odvolání,“ řekl Tomáš Hulák před koncem jednání a přidal se k němu i jeho kolega Holubář. Případem se tak bude zabývat krajský soud. Blíže rozsudek ale ani jeden z nich komentovat nechtěl.

Soud sebral uniformy strážníkům, kteří nechali opilce ležet u garáže. Tam ho přejelo auto

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...

Ulehčit práci si podle soudu chtěli dva brněnští strážníci, kteří předloni v září na základě hlášení vyjeli na místo, kde se válel na zemi opilý muž. Ani jeden z nich nevystoupil ze služebního auta,...

28. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  10:56

