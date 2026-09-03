Zdravotnice při záchraně studenta na výcviku selhaly, potvrdil soud. Jedné trest zmírnil

Okresní soud ve Vyškově v únoru uložil Lence Š. 2,5 roku vězení podmíněně odložených na tři roky. Toto rozhodnutí krajský soud dnes potvrdil.
Simoně B. okresní soud uložil jeden rok a čtyři měsíce vězení podmíněně odložených také na tři roky. Krajský soud dnes nově ženě uložil jeden rok vězení podmíněně odložený na 20 měsíců.
Podle odvolacího soudu vina byla u obou prokázána, podle předsedkyně soudního senátu Markéty Jirsové bylo jednání zdravotnic chybné od samého začátku. Výhrady měl odvolací soud jen k uloženému trestu.
„Tresty nebyly nepřiměřeně přísné, ale proporcionalita nebyla správně zvolena,“ uvedla Jirsová. Vysvětlila, že Simoně B. byla ohrožena nižší trestní sazbou ve výši až tří let, což neodpovídalo uloženému trestu oproti Lence Š., které hrozilo až šestileté vězení.
Dnes se ve věci vyjádřila pouze Lenka Š.. „V dané chvíli jsem udělala všechno, co bylo v mých silách, co jsem musela udělat. Necítím se vinna,“ uvedla před soudem. Vinna se necítí ani její kolegyně.
Tragédie se stala v roce 2023 při taktickém výcviku ve vojenském prostoru u Vyškova, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Mladý muž při nočním přesunu zakopl o větev a poranil se o pažbu zbraně, poranění si způsobil sám. Následně vyhledal pomoc. Zdravotnice jeho stav podle okresního soudu ale podcenily. Vyšetřily ho jen zběžně, nekonzultovaly případ s lékařem a nepodaly potřebné léky.
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Když se mladík později na ubytovně začal dusit a před ošetřovnou zkolaboval, podle soudu se chyba stala znovu. Zdravotnice ho špatně resuscitovaly a oživování chybně přerušily kvůli převozu vojenskou sanitkou, který jim přitom dispečink záchranné služby zakázal. Muž po převozu do nemocnice zemřel. Zdravotnice vinu odmítají a poukazují na systémová pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny.
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26. února 2026