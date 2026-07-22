Soud:ÚOHS musí znovu vyměřit pokutu MMR za zadání digitalizace stavebního řízení

Autor: ČTK
  14:51aktualizováno  17:39
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bude muset znovu vyměřit pokutu, kterou v roce 2024 potrestal ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení (DSŘ) mimo tendr. Původně milionovou pokutu zrušil Krajský soud v Brně na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z letošního května. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu. Reakci ministerstva, které tehdy vedl Ivan Bartoš (Piráti), ČTK zjišťuje. Podle Bartoše rozhodnutí soudu potvrzuje, že ÚOHS rozhodl špatně.

Krajský soud v Brně se věcí zabýval už podruhé, poprvé v srpnu 2025 rozhodnutí ÚOHS i jeho předsedy Petra Mlsny potvrdil. Ministerstvo pro místní rozvoj rozsudek napadlo kasační stížností u NSS, kde uspělo, a věc se tak vrátila na krajský soud, který při rozhodování musel zohlednit právní názor NSS.

Podle rozhodnutí ÚOHS ministerstvo zadalo zakázku na digitalizaci v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž splnilo zákonem stanovené podmínky pro použití tohoto druhu zadávacího řízení. Ministerstvo proti rozhodnutí podalo rozklad k Mlsnovi, v němž argumentovalo zejména časovou tísní poté, co ÚOHS zrušil předchozí vypsaný tendr. Tento argument ale Mlsna nevyslyšel. Uvedl, že MMR si situaci způsobilo samo tím, jak nastavilo podmínky v předchozím zrušeném tendru.

Krajský soud nyní zrušil část rozhodnutí ÚOHS s rozhodnutím o výši pokuty. Podle závazného právního názoru NSS a nyní i krajského soudu úřad při jejím výpočtu chybně zohlednil jako přitěžující okolnost, že ministerstvo neiniciovalo změnu právní úpravy ani odklad účinnosti novely stavebního zákona. Zbytek rozhodnutí ÚOHS zůstává v platnosti.

Bývalého ministra Bartoše rozhodnutí soudu nepřekvapilo. "Úřad pod vedením Petra Mlsny v celé této věci rozhodoval přinejmenším zvláštně a svým postupem zároveň přispěl k časové tísni, ve které se ministerstvo s projektem digitalizace ocitlo. Nikdy jsem netvrdil, že se při digitalizaci stavebního řízení nestaly chyby. Ty, které jsem mohl ovlivnit a za které nesu svůj díl odpovědnosti, jsem opakovaně pojmenoval," uvedl Bartoš.

Digitalizace stavebního řízení působí stavebníkům i úředníkům problémy od spuštění v červenci 2024. Na základě toho tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) ministra Bartoše odvolal, což vyústilo v odchod Pirátů z vlády. Koalice Spolu a STAN pak rozhodla, že v dalším vývoji systému nebude pokračovat a plánovala vypsání nové zakázky. Nové systémy stavebního řízení pak podle předpokladů bývalé vlády měly být funkční a otestované v roce 2028.

Podle auditu, který si MMR nechalo vypracovat po Bartošově odchodu, systémy digitalizace stavebního řízení po spuštění neplnily dostatečně potřeby uživatelů a stavebníci a úředníci je nemohli řádně otestovat. K žádnému z nich nebyla vypracovaná potřebná dokumentace a projekt nebyl dostatečně správně řízen.

V současnosti funguje přechodné období, kdy stavební úřady mohou používat původní a digitální systémy zároveň, tedy takzvaný technologický bypass. Ten měl fungovat do zavedení digitalizace v roce 2028, současná vláda ale počítá s tím, že úřady budou v přechodném období fungovat minimálně o další dva roky déle.

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