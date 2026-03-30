Souseda bodal nožem a bil klíči, soudí muže. Příčinou byla banální situace

  16:12
Kuchyňským nožem a svazkem klíčů zaútočil podle vyšetřování Matěj Pelikán na svého souseda z paneláku v Brně. Před krajským soudem nyní kvůli tomu čelí obžalobě z pokusu o vraždu, za což mu hrozí až dvacet let vězení. Krvavému konfliktu přitom předcházela naprosto banální situace.

Incident se odehrál 28. května 2025. Venku zrovna začalo pršet, a tak se Pelikánův soused schoval pod stříšku před vchodovými dveřmi do domu, kde chtěl počkat, než pro něj přijede kamarád. Čekání si zkrátil zapálením cigarety, což podle kriminalistů vyprovokovalo obžalovaného, který má balkon hned u vchodových dveří.

Na dvaasedmdesátiletého muže u vchodu začal z balkonu pokřikovat, ať jde pryč. „Vypadněte odtamtud,“ zaznělo podle poškozeného. Ten si to nenechal líbit a šestadvacetiletému Pelikánovi odvětil, ať zaleze a je potichu.

Matěj Pelikán u Krajského soudu v Brně čelí obžalobě z pokusu o vraždu, když před domem napadl souseda nožem a klíči. (30. března 2026)
To obžalovaného ještě víc popudilo. Došel si pro sprejový deodorant a začal jím po sousedovi stříkat, poté po něm hodil prázdnou litrovou krabici od vína, které předtím vypil. Následně vytasil starou dřevěnou laťku s hřebíky. „Začal do mě laťkou žduchat a píchat,“ popsal u Krajského soudu v Brně napadený.

Tomu se podařilo kus dřeva agresorovi z ruky vytrhnout a hodil jej zpět na balkon. Pelikán vypověděl, že mu hřebíky poranily bok.

Krátce na to vyšel za sousedem před vchodové dveře domu. V jedné ruce svíral kuchyňský nůž se sedmnácticentimetrovou čepelí, ve druhé měl svazek klíčů sevřený tak, že mu z dlaně trčely jejich hroty.

Obžalovaný měl paranoidní představy

Poškozený začal okamžitě utíkat. Pelikán jej však pronásledoval, jednou rukou jej bodal nožem a druhou bil klíči. Sousedovi tím způsobil několik řezných ran na zádech, boku a předloktí, navíc mu klíči roztrhl nos. Utíkající muž si musel za běhu sundat brýle, přes které kvůli stékající krvi neviděl. Pelikán následně útok ukončil, odemkl si vchodové dveře a vrátil se do bytu.

Kvůli drogám oběť ubil ranami do hlavy, viní agresora. Ten se hájí, že je nebere

Před soudem odmítl, že by šlo o plánovaný útok. „Nevím, v té chvíli jsem měl totální amok. Měl jsem zkrat. Byla to asi reakce na ten úder laťkou, nedokážu si to jinak racionálně vysvětlit,“ prohlásil.

Samotné útočné pohyby nožem si podle výpovědi vůbec nepamatuje. Zásadní roli v případu hraje jeho tehdejší psychický stav. Sousedovo kouření před vchodem mu vadilo kvůli silným paranoidním představám, v té době totiž trpěl bludy, že ho ostatní obyvatelé domu neustále sledují, pomlouvají a snaží se ho dostat do blázince.

Pelikán zároveň propadl alkoholu, který prokládal marihuanou. Nikdy pořádně nepracoval.

Zaútočil i na svého otce a bratra

Útok na souseda přitom není jediný, z něhož se Pelikán u soudu zpovídá. Ještě předtím napadl svého otce, kterému při potyčce zlomil prst. K incidentu došlo kvůli sporu o psa, kterého otec podle Pelikána týral.

Otce poté napadl také o několik měsíců později na přechodu pro chodce, kde jej povalil a několikrát jej udeřil pěstí kopy do zad. Útok ukončil až náhodný kolemjdoucí, který agresora okřikl a přivolal policii. Otec obžalovaného vyvázl s lehkými až středně těžkými zraněními.

Agresoři surově napadli cizince, po přiznání odešli od soudu s podmínkami

K dalšímu konfliktu došlo jen pár dní před útokem na souseda. Pelikán se tehdy vydal za svým bratrem do obce Stará Skřeněř v okrese Hradec Králové. U soudu tvrdil, že se chtěl s bratrem usmířit, probrat s ním své zhoršující se psychické stavy a případný nástup na léčení. O jeho příjezdu však bratr nevěděl.

Pelikán vnikl na pozemek přes nezajištěná vrata a do domu se začal dobývat násilím. Prokopl nohou okno a jedním z nožů, které měl u sebe, vypáčil okenici.

Uvnitř domu narazil nejen na bratra, ale i bratrova přítele a jeho matku. Když chtěl bratrův přítel zavolat policii, Pelikán ho s nožem v ruce donutil odložit telefon. „Nikam nechoď, mám nůž,“ vyhrožoval mu podle soudního spisu. Svou agresi obrátil i proti přítomné ženě, kterou varoval, ať se o nic nepokouší, protože má u sebe další zbraň.

Útok kvůli cigaretě. Cizinec na Florenci zlomil muži čelist, hledá ho policie

Jeden ze svých nožů pak odložil na mrazák a snědl na místě buchtu z lednice, zatímco si do igelitové tašky vzal sýr, chipsy a láhev červeného vína. Od vyděšeného přítele svého bratra si pod pohrůžkou násilí vynutil 200 korun, pivo a otevřenou krabičku cigaret.

Pelikán si prý detaily události nevybavuje. „Mám pak až vzpomínku, jak tam stojím, kouřím a koukám do potoka. Pak mě zatkli,“ uvedl.

Pelikánův bratr přesto u soudu nevystupuje v pozici poškozeného, ale pouze jako svědek. Společně s přítelem podle svých slov Pelikánovi odpustili a dokonce mu nabídli pomoc s bydlením.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Zpátky do Afriky. Dvorská zoo připravuje přesun čtveřice samců z Evropy

Péče o jedince bonga horského vybrané k transportu do Afriky v Safari Parku...

Jedno z nejvzácnějších zvířat se vrací zpět do Keni. Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem organizuje spolu s evropskými partnery repatriaci čtyř samců bonga horského. Patří k nejohroženějším...

Kde jsou uzavírky a nehody? Přehled o situaci v dopravě přináší nový Geoportál

Dopravní situaci v Karlovarském kraji může veřejnost sledovat na Geoportálu...

Jaká je aktuálně situace v dopravě, kde se v kraji pohybují vozy údržby, co se kde opravuje či jaké jsou plánované investiční akce. Takové aktuality nabízí nový Geoportál krajských silničářů, kteří...

30. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Děsivě vyhlížející nehoda. D8 zastavil karambol tří kamionů, jeden převážel auta

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnici D8 u hranic ve směru na Německo uzavřela v pondělí odpoledne nehoda tří kamionů. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede přes Libouchec, Tisou a Petrovice na Ústecku. Událost si vyžádala dva...

30. března 2026  16:02

Respiračních nemocí v hradeckém kraji ubylo, nejvíce nemocných na Rychnovsku

ilustrační snímek

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním a chřipkou v Královéhradeckém kraji byl v uplynulém týdnu 1227 v přepočtu na 100.000 obyvatel. V mezitýdenním...

30. března 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Snížit spotřebu alkoholu v Česku by mohla systémová regulace, míní odborníci

ilustrační snímek

Pomoct snížit vysokou spotřebu alkoholu v Česku by mohla systémová regulace zahrnující například automatickou valorizaci spotřební daně z alkoholu podle...

30. března 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

Policie navrhla obžalovat exposlance Wolfa za maření úředního rozhodnutí.

ilustrační snímek

Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí. Wolf, dříve odsouzený za dotační podvod, se...

30. března 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Výskyt akutních respiračních onemocnění zůstává v Pardubickém kraji stále značný

ilustrační snímek

Výskyt akutních respiračních onemocnění zůstává v Pardubickém kraji stále značný. Počet nemocných dosáhl minulý týden 1430 na 100.000 obyvatel, týden předtím...

30. března 2026  14:18,  aktualizováno  14:18

Třeboň prodá staré byty a postaví nový bytový dům za 80 milionů korun

ilustrační snímek

Třeboň na Jindřichohradecku postaví bytový dům v Lázeňské ulici se 14 byty. Stavba čtyřpodlažního objektu se sklepy si vyžádá zhruba 80 milionů korun. V...

30. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Lidé rozhodují o stavbě nového infocentra Teplických skal, odpůrcům vadí cena

Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal (30. března...

O výstavbě nového informačního a návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal v pondělí rozhodují v referendu obyvatelé Teplic nad Metují na Náchodsku. Hlasovat mají také o vybudování bytového...

30. března 2026  10:32,  aktualizováno  15:36

V Brně-Chrlicích připomněli slavného rodáka, fyzika Ernsta Macha

Brněnská městská část Chrlice si dnes připomněla slavného rodáka, fyzika a filozofa Ernsta Macha, jenž zemřel před 110 lety. S jeho odkazem se kolemjdoucí nově...

30. března 2026  13:56,  aktualizováno  13:56

Belgický DJ Lost Frequencies vystoupí na zimním Beats for Love

ilustrační snímek

Jednou z hvězd zimní edice festivalu elektronické hudby Beats for Love bude belgický DJ a hudební producent Lost Frequencies. Novinka Beats for Love Winter...

30. března 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

