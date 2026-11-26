Hrušovany u Brna neuspěly se snahou, aby Obvodní báňský úřad zahájil řízení o zrušení či alespoň zúžení dobývacího prostoru na katastru obce. Podle ní se na pozemcích dlouhodobě netěží a obec je tak omezená v rozvoji. Krajský soud v Brně žalobu posuzoval během několika let již potřetí a nyní ji zamítl, vyplývá z rozsudku, který má ČTK k dispozici. Obec podle soudu neprokázala přímé zkrácení svých práv, které by pramenilo z toho, že úřad řízení nezahájil.
Na katastru obce jsou dva dobývací prostory, držiteli oprávnění těžit jsou České štěrkopísky. První žalobu řešil krajský soud již v roce 2023, kdy ji odmítl. Obec uspěla s kasační stížností a podruhé už se krajský soud žalobou zabýval meritorně a nařídil úřadu zahájit řízení o zúžení dobývacího prostoru. Tehdy však Nejvyšší správní soud naopak zasáhl ve prospěch úřadu.
Obec vyzvala úřad, aby zahájil řízení v roce 2023, ten ale uvedl, že nenastaly podmínky pro to, aby zahájil řízení z moci úřední. Mezitím se také změnily podmínky. Těžař si nechal zpracovat studii v letech 2021 až 2023, podle níž jsou zásoby nerostných surovin v ložiscích ještě značné. To bylo v rozporu se staršími údaji, že už zde nemá cenu těžit. Proto také těžař uvedl, že aktivně vykupuje pozemky, aby v budoucnu mohl těžit, a bránil se tak tomu, že by byl nečinný a jen pozemky blokoval.
Obec se snažila argumentovat také tím, že na pozemcích žijí chránění sysli a že středem území má vést vysokorychlostní trať, která těžbu znemožní či citelně omezí. Ani na základě těchto argumentů ale soud nenaznal, že by byla obec na svých právech přímo zkrácena. Zároveň soud uvedl, že spíše než dobývací prostor omezuje využití pozemků a uplatňování vlastnického práva existence chráněného ložiskového území. Nyní má těžař pouze oprávnění těžit. Až bude skutečně chtít těžit, musí nejprve získat povolení.
Oblast jižně od Brna zhruba podél dálnice D52 je jedním z velkých území, kde jsou mocná ložiska štěrkopísků, které sem v minulých dobách naplavily Svratka a Jihlava. Značná část zásob už je vytěžená, nicméně těžba je zde stále velmi intenzivní a posouvá se do dosud nevytěžených ložisek.