Soud v Břeclavi by mohl rozhodnout v případu smrti chlapce na hřišti

Okresní soud v Břeclavi by dnes mohl vyhlásit rozhodnutí v případu smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboše Nováka, podle ní neučinil opatření, aby pádu branky zamezil. Muž vinu popřel, řekl, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost. Hrozí mu až šest let vězení.
Soud se případem začal zabývat v polovině března, na dnešek jej odročil kvůli dalšímu dokazování, případně k vyhlášení rozhodnutí. Neštěstí se stalo 1. května 2024 kolem 19:00 na sídlišti Na Valtické. Záchranáři tehdy k události vyslali pozemní lékařskou posádku i vrtulník, chlapce resuscitovali, jeho zranění ale byla příliš vážná.
Podle žalobkyně Karen Vanšové muž jako vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav neplnil svoje povinnosti a neučinil opatření, aby na hřišti zajistil ukotvení branek. A to přestože věděl o tom, že na hřišti jsou odstraňována ukotvení branek a že hrozí jejich pád. V důsledku tohoto pochybení podle žalobkyně branka na chlapce spadla, když se na ní při hraní fotbalu zhoupnul.
Muž vyjádřil lítost nad chlapcovou smrtí, uvedl, že za to ale nenese vinu. Řekl, že k činnostem byl instruován, zaměstnavatel po něm například požadoval, aby někam odvezl nějaký materiál, opravil někde dopravní značku, opravil mobiliář. Ale opravy hřišť nebyly v jeho kompetenci.