Soud v Břeclavi zřejmě rozhodne v případu smrti chlapce na hřišti

Okresní soud v Břeclavi dnes zřejmě rozhodne v případu smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v květnu 2024 spadla na hřišti branka. Z usmrcení z nedbalosti viní žalobkyně tehdejšího vedoucího Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboše Nováka, který podle ní neučinil opatření, aby pádu branky zamezil. Muž vinu odmítá, řekl, že neporušil žádnou pracovní povinnost. Hrozí mu až šest let vězení.
Soud se případem začal zabývat v polovině března. Dnes je v plánu konstatování posudků, závěrečné řeči a rozsudek.
Neštěstí se stalo 1. května 2024 kolem 19:00 na sídlišti Na Valtické. Záchranáři tehdy k události vyslali pozemní lékařskou posádku i vrtulník, chlapce resuscitovali, jeho zranění ale byla příliš vážná.
Podle žalobkyně Karen Vanšové muž jako vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav neplnil svoje povinnosti a nezajistil ukotvení branek, ačkoliv věděl, že hrozí jejich pád. V důsledku tohoto pochybení podle žalobkyně branka na chlapce spadla, když se na ní při hraní fotbalu zhoupnul.
Muž vyjádřil lítost nad chlapcovou smrtí, uvedl, že za to ale nenese vinu. Řekl, že k činnostem byl instruován, zaměstnavatel po něm například požadoval, aby odvezl nějaký materiál, opravil dopravní značku či mobiliář. Opravy hřišť ale nebyly v jeho kompetenci.