Za pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 dnes Krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest v hlavní věci byl deset let. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý. Soud nyní odůvodňuje rozhodnutí.
Krajský soud kvůli tehdejšímu nízkému věku obžalovaného jednal od začátku za zavřenými dveřmi, rozsudek ale zazněl veřejně. Obžalovaný je ve vazbě, k soudu jej tak zase přivedla eskorta.
Útoku na synagogu se podle státního zastupitelství muž dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.
Trest nyní dvacetiletého muže zahrnuje i pokus o vraždu z března 2024. S dalším komplicem, který také není kvůli věku trestně odpovědný, si obžalovaný pro žalobkyně vyhlédl člověka slabší tělesné konstituce žijícího na okraji společnosti. Nejprve jej opili, poté napadli. Muž útok přežil a vyhledal pomoc.
V souvislosti s pokusem o vraždu trest zahrnuje i vydírání, kdy mladík svědkyni vražedného útoku údajně hrozil násilím, pokud by oběti pomohla a čin oznámila. Soud muže potrestal i ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu v letech 2023 až 2025.