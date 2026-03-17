Státní zastupitelství dnes v poslední části kauzy Stoka navrhlo obžalovaným Ivanu Trunečkovi a Petru Kaláškovi přibližně pětileté vězení a peněžité tresty tři a dva miliony korun. Obhajoba žádá zproštění obžaloby, jejich podíl na trestné činnosti se prý neprokázal. Předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně Jaroslava Bartošová hlavní líčení odročila na 15. dubna, kdy vyhlásí rozsudek.
Kauza se týká korupce a ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed a některých městských společnostech. Obžalobě původně čelilo 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud Trunečku s Kaláškem zprostil. Celý verdikt ale následně zrušil Vrchní soud v Olomouci. Ostatní obžalovaní poté uzavřeli se státním zástupcem dohody o vině a trestu. Krajský soud dohody postupně schválil.
Podnikatelé Trunečka s Kaláškem se ovšem se státním zastupitelstvím nedohodli. Další aktér kauzy, odsouzený Saman El-Talabani, vypověděl, že se oba podíleli na výběru a rozdělování úplatků, což však obhajoba popírá. Kalášek dnes soudu řekl, že jde o vyřizování účtů ze strany El-Talabaniho. Trunečka označil El-Talabaniho za nedůvěryhodného. "Jsem nevinný," zdůraznil Trunečka.
Podle Kaláškova advokáta Pavla Hály v kauze chybí důkazy proti jeho klientovi, navrhl proto zproštění obžaloby, stejně jako Trunečkův advokát Petr Poledník. "Nebylo prokázáno, že by dával někomu nějaké peníze," uvedl Poledník.
Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022. Bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, tehdy uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu popíral. Vinnými soud uznal také další obžalované a firmy. Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak státní zástupce, který pro některé žádal přísnější tresty. O dva roky později rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.
Případem se tak loni znovu začal zabývat krajský soud. Obžalovaní ale krátce před tím s žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu. Krajský soud dohody schválil. Tresty jsou ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.
Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.