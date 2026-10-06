Soud v Brně otevře případ vraždy v Jevišovicích, muž zemřel po 158 ranách nožem

Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Hlavní líčení je nařízeno i na středu.
Obžalovaná loni 1. června podle státního zastupitelství pod záminkou pořízení fotografie přiměla muže, aby se posadil na zábradlí mostu. Následně ho srazila do několikametrové hloubky a po pádu ho dál fyzicky napadla. Poškozený utrpěl vícečetná zranění. Státní zástupce čin kvalifikoval jako pokus o vraždu.
Druhý čin se stal 7. listopadu v pokoji jevišovické ubytovny, kde obžalovaná kuchyňským nožem opakovaně napadla poškozeného. Zasadila mu nejméně 158 bodných a řezných ran, v jejichž důsledku zemřel na vykrvácení a vzduchovou embolii.