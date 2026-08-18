Soud v Brně pokračoval v kauze popáleného dítěte, svědčila teta obžalované

Výslechem svědkyně dnes u krajského soudu v Brně pokračovalo projednávání případu dítěte popáleného cigaretou. Obžalovanými jsou muž z Brna, který v roce 2024 podle státní zástupkyně způsobil kojenci popáleniny na obou chodidlech, a matka dítěte, která údajně situaci několik dní neřešila. Vypovídala teta obžalované matky, která měla jako první podezření, že zranění na chodidlech dítěte pocházejí od cigarety, a dítě nasměrovala k lékaři. Další termín hlavního líčení je nařízen na 29. září. Za těžké ublížení dítěti lze uložit až dvanáctiletý trest vězení. Horní hranice trestní sazby za neposkytnutí pomoci je dva roky vězení.
Svědkyně popsala, že ji kontaktovala babička dítěte, k níž obžalovaná dceru přivedla. "Ukázala mi na nožičkách puchýřky. Napadlo mě, že by to mohlo být od cigarety,“ uvedla žena. Později doplnila, že s tímto typem zranění má osobní zkušenost. Zranění podle ní již nebyla čerstvá, ale staršího data a zatažená. Ženy následně začaly obvolávat lékaře, který dítě vyšetřil. Do věci se následně vložila policie. Dítě bylo i kvůli zraněním týden v nemocnici, v současnosti je v pěstounské péči.
Podle tety s obžalovanou neteří vycházely dobře a obžalovaná se po porodu k miminku podle ní chovala pěkně. Když se jí však na popáleniny na chodidlech později ptala, matka jí tvrdila, že o nich nic neví. Později se tetě zmínila, že zranění mohl způsobit obžalovaný.
Soud dnes svědkyni vyslechl mimo hlavní líčení, obžalovaná se totiž ze zdravotních důvodů k soudu nedostavila. Soud výpověď svědkyně následně přečte.
Událost se stala na jaře 2024. Muž, který měl dítě hlídat, mu podle státní zástupkyně Ivety Eichlerové nejprve na jedno a potom i na druhé chodidlo přiložil hořící či doutnající předmět, zřejmě cigaretu.
Matka podle obžaloby situaci několik dní neřešila. Když po několika dnech sundala dítěti ponožky, domnívala se, že má nožičky zapařené. "Já jsem si všimla, že má puchýř. Myslela jsem si, že je to z botiček," řekla dříve před soudem. Dítě se podle ní projevovalo normálně, neplakalo.
V případu mohly hrát roli i návykové látky, které oba obžalovaní užívali či užívají. Obžalovaný před soudem dříve uvedl, že má děti rád. Sám má syna, není však v jeho péči. Podle matky si muž dříve stěžoval, že dítě pořád pláče.