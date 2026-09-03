Soud v Brně se bude zabývat odvoláními v případu úmrtí studenta na výcviku

Krajský soud v Brně se dnes bude zabývat odvoláními v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku ve Vyškově. Okresní soud dvěma zdravotnicím dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Mimo jiné pochybily při vyšetřování zraněného. Zdravotnice vinu odmítly, obhájkyně navrhovaly zproštění viny. Ženám hrozilo až šest let vězení.
Okresní soud ve věci rozhodl 26. února. Obžalované Lence Šmýdové uložil 2,5 roku vězení podmíněně odložených na tři roky. Simoně Burianové jeden rok a čtyři měsíce vězení podmíněně odložených také na tři roky.
Tragédie se stala v roce 2023 při taktickém výcviku ve vojenském prostoru u Vyškova, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Mladý muž při nočním přesunu zakopl o větev a poranil se o pažbu zbraně, poranění si způsobil sám. Následně vyhledal pomoc. Zdravotnice Šmýdová a Burianová jeho stav podle okresního soudu ale podcenily. Vyšetřily ho jen zběžně, nekonzultovaly případ s lékařem a nepodaly potřebné léky.
Když se mladík později na ubytovně začal dusit a před ošetřovnou zkolaboval, zdravotnice podle soudu chybovaly znovu. Špatně ho resuscitovaly a resuscitaci chybně přerušily kvůli převozu vojenskou sanitkou, který jim dispečink záchranné služby přitom zakázal. Muž po převozu do nemocnice zemřel. Zdravotnice vinu odmítají a poukazují na systémová pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny.