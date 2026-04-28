Městský soud v Brně dnes potrestal dva obžalované městské strážníky v případu předloňského přejetí opilce ležícího u garáží. Oběma uložil peněžitou sankci 40.000 korun a zákaz činnosti výkonu funkce strážníka na dva roky za přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Muž ležel opilý ve vjezdu do podzemní garáže, kde ho přejelo auto. Strážníci s ním před nehodou mluvili, ale přestože byl silně opilý, nechali ho na místě. Strážníci vinu odmítli. Rozhodnutí není pravomocné, oba strážníci se odvolali.
Případem se tak bude zabývat krajský soud. Strážníci zatím zůstávají ve službě, protože rozhodnutí není pravomocné, informoval ČTK mluvčí městských policistů Jakub Ghanem.
Nehoda se stala 14. září 2024 na Palackého třídě. "Řidič v SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem," uvedl už dříve mluvčí policie Petr Vala. Policisté řidiče nejdříve podezřívali z usmrcení z nedbalosti, nakonec uznali, že ležícího nemohl vidět.
Strážníci Tomáš Hulák a Radek Holubář s opilým o něco dřív hovořili, nakonec ho ale nechali na místě, přestože měl kolem tří promile alkoholu v krvi. Městské státní zastupitelství je v lednu obžalovalo. Městský soud v Brně je následně potrestal trestními příkazy za přečin zneužití pravomoci úřední osoby, uložil jim pokutu 100.000 korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Strážníci proti rozhodnutí podali odpor. Soud se tak věcí zabýval v hlavním líčení.
Podle samosoudce Petra Schlagmanna si oba chtěli ulehčit práci. "Řádně neprověřili zdravotní stav muže a spokojili se s tím, že ho posadili na chodník. Následně adekvátně nereagovali na další oznámení o tom, že ve vjezdu garáží leží osoba," uvedl soudce. Podle něj tak neučinili všechno, aby odvrátili nebezpečí. "Stačilo by velmi málo a zabránili by tomu, co se nakonec stalo," uvedl soudce.
Strážníci vinu dříve odmítli. Uvedli, že z místa odjížděli s tím, že muž odchází do nedalekého azylového centra. Odvoz na záchytku tak podle nich nebyl nutný.
"Úterní rozhodnutí soudu respektujeme. Verdikt je stále nepravomocný a zaměstnanci se proti němu odvolali, ctíme proto i nadále presumpci neviny. Zůstávají tedy na svých aktuálních pozicích přinejmenším do pravomocného rozhodnutí," uvedl Ghanem. Dodal, že oba jsou dlouholetými zaměstnanci, jeden z nich vykonává tuto profesi deset let, druhý sedm.
"Před prověřovaným incidentem i po něm vždy plnili svědomitě a precizně všechny činnosti a pomáhali veřejnosti i nad rámec svých povinností. Výborně se orientují v právních předpisech a ctí je," uvedl mluvčí.