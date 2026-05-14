Soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového útočníka Skuhravého

Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Muž podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun, které není schopen splatit, soud mu povolil oddlužení. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Šedesátiletý Skuhravý nyní pracuje pro 1. FC Slovácko.
Na rozhodnutí soudu dnes upozornil Denik.cz. Podle insolvenčního návrhu Skuhravý dluží čtyřem subjektům, z nich nejvíce A.P.C. Four, a to asi 6,3 milionu korun. "Mé závazky vznikly převážně z podnikatelské činnosti, kdy jsem se od roku 2004 zdržoval dlouhodobě v zahraničí a v rámci svého podnikání jsem myslel, že je vše ve správných rukou. Po svém návratu ale zjišťuji, že tomu tak nebylo a chci všechny své záležitosti a dluhy dát do pořádku," uvedl Skuhravý v insolvenčním návrhu.
Soud usnesením také jmenoval insolvenčního správce, kterým se stala společnost Insolvenční správci, v.o.s.. Ta v příštích měsících provede Skuhravého jeho oddlužením. Bude také správcem majetku Skuhravého.
Fotbalový útočník patřil v dobách své největší slávy k předním evropským kanonýrům. Po skvělém vystoupení na mistrovství světa 1990 v Itálii, kde byl s pěti góly druhým nejlepším střelcem turnaje, se vypracoval i mezi největší hvězdy italské Serie A. Slavného "Bombera" ale provázely problémy s disciplínou a životosprávou, měl také oplétačky se zákonem.