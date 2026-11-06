Soud v Brně zamítl další stížnosti na říjnové volby, týkaly se třeba částí Brna

Autor: ČTK
  16:15aktualizováno  16:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajský soud v Brně zamítl několik dalších stížností, které souvisely s výsledky říjnových komunálních voleb v jihomoravských obcích a městech. Návrhy na vyslovení neplatnosti voleb či prověření výsledků se týkaly třeba brněnských Židenic, Bohunic či Litobratřic na Znojemsku. Vyplývá to z usnesení, která soud zveřejnil na úřední desce. Po volbách soud obdržel 39 stížností, plyne ze seznamu podání. Rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu.

V Brně-Židenicích navrhovatel, který byl zároveň lídrem jedné ze stran, poukazoval na možné chyby při posuzování platnosti hlasovacích lístků v některých okrscích. Usuzoval tak na základě počtu odevzdaných obálek s neplatným lístkem nebo bez lístku. Podle soudu je však zjevným vysvětlením spíše chování voličů, někteří podle něj při souběžných volbách do městského zastupitelstva i zastupitelstva městské části hlasovali pouze ve volbách do zastupitelstva města.

Pochybnosti o správnosti posouzení hlasovacích lístků, k nimž komise údajně nepřihlédly jako k lístkům s platným hlasem, měl i navrhovatel v brněnských Žabovřeskách. I po kontrole volební dokumentace se však podle soudu neprokázalo, že by volební komise postupovala nesprávně. Navrhovatel také upozornil na možné porušení zákazu volební agitace v okolí volebních místností. Uvedl, že se ve dnech hlasování nacházely reklamní bannery propagující kandidáty. Námitku zakázané volební agitace soud vyhodnotil jako nedůvodnou.

Soud zamítl také návrh na vyslovení neplatnosti voleb v Brně-Bohunicích, i zde se vztahoval k údajným chybám při posouzení platnosti volebních lístků.

Navrhovatelka v Litobratřicích na Znojemsku se na soud obrátila například s tvrzením, že v obci byly rozváženy předem vyplněné hlasovací lístky. Uvedla také, že byl některým lidem v souvislosti s hlasováním nabízen alkohol. "Toto tvrzení je naprosto nepodložené a nevyplývá z něho žádná souvislost s výsledkem voleb," konstatoval soud. Navrhovatelka rovněž tvrdila, že podle dvou členek volební komise bylo asi deset lístků vyplněných stejně nebo podobně. Soud ověřil soubor platných hlasovacích lístků, žádné náznaky manipulací však nenašel.

Prověření správnosti sečtení hlasů požadovala navrhovatelka v Neslovicích na Brněnsku. Namítala, že rodinné vazby mezi lidmi, které se podílejí na organizaci voleb, a lidmi, kteří jsou na jedné z kandidátek, vyvolávají pochybnosti o nestrannosti voleb. Podle soudu však žádná z indicií nenasvědčuje pochybení, které by ovlivnilo výsledek voleb. Zároveň poznamenal, že v menších obcích, jakými jsou Neslovice, mohou být příbuzenské vztahy mezi členy komisí, voliči, kandidáty či zaměstnanci úřadu běžné.

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