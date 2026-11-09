Soud v Brně zamítl návrh na neplatnost voleb v Hodoníně

Krajský soud v Brně dnes zamítl návrh na vyslovení neplatnosti letošních komunálních voleb v Hodoníně, vyplývá z usnesení zveřejněného na úřední desce soudu. Volby v Hodoníně jsou tak platné a může se sejít ustavující zastupitelstvo. Po volbách soud obdržel 39 stížností, plyne ze seznamu podání. Rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu.
Navrhovatel v podání tvrdil, že byl vystaven dlouhodobému nátlaku, zastrašování a snaze o diskreditaci své osoby. Nic takového se ale podle soudu nepotvrdilo. "V popsaném skutkovém stavu nelze nalézt žádné tvrzení, které by soud mohlo vést k úvahám o porušení některého z konkrétních ustanovení zákona o volbách do obecních zastupitelstev. Jednání spadala do období před volbami, navrhovatel však nekandidoval, nemohlo se tedy jednat o zásah do volební kampaně," stojí v usnesení.
Soud zároveň podotkl, že pokud mělo jít o útoky soukromých osob naplňující znaky přestupku či trestného činu, měl navrhovatel využít příslušné orgány činné v trestním řízení či přestupkové komise, což se také stalo.
Komunální volby v Hodoníně vyhrálo Hnutí Pro Hodonín, získalo 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 31 členů. Druhé skončilo ANO s pěti mandáty. Stejný počet zastupitelů má třetí Pozitivně pro Hodonín složené z lidovců.
Krajský soud v Brně dosud nevyhověl žádnému návrhu na vyslovení neplatnosti letošních komunálních voleb, přestože v některých případech chyby našel. Ty však podle něj nemohly ovlivnit výsledky voleb.