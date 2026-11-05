Soud v Brně zamítl návrh na přepočet hlasů ve Vyškově

Krajský soud v Brně zamítl návrh na neplatnost volby kandidáta v říjnových komunálních volbách a požadavek na plošný přepočet hlasů ve všech 26 volebních okrscích ve Vyškově. Vyplývá to z usnesení, které soud dnes zveřejnil na úřední desce. Volby ve Vyškově jsou tak platné a může se sejít ustavující zastupitelstvo.
Stížnost podal lídr neúspěšného uskupení Patrioti pro Vyškov Libor Bláha, uskupení jen těsně zaostalo za pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátu. Navrhovatel v podání zpochybňoval výsledky v řadě okrsků a poukazoval na to, že někteří kandidáti Patriotů nezískali v určitých okrscích žádný hlas, přičemž doložil čestná prohlášení několika voličů, kteří tvrdili, že stranu křížkovali. Namítal také údajný spěch, způsob sčítání hlasů ve dvojicích nebo technické problémy při zadávání dat do systému v okrsku č. 25. Požadoval proto kontrolní přepočet nebo vyhlášení zvolení jiného kandidáta.
Soud připomněl, že k nařízení přepočtu hlasů je nutná existence zvláště významné indicie, která by zpochybnila správnost výsledků. Samotná dílčí tvrzení nebo spekulativní scénáře podle něj takovou váhu nemají.
"Soud ke kontrolnímu přepočtu nepřistupuje pouze na základě spekulativní analýzy, ale na základě konkrétních indicií, které nasvědčují, že by skutečně mohlo dojít k ovlivnění rozdělení mandátů v zastupitelstvu," stojí v usnesení. Soud rovněž zdůraznil, že politické strany měly možnost delegovat své zástupce přímo do okrskových komisí a kontrolovat průběh sčítání na místě jakožto primární prevenci.
Protože navrhovatel nepředložil důkazy o systémových chybách, které by prokazatelně změnily celkové rozložení mandátů, soud návrh jako nedůvodný zamítl.
Ve Vyškově podepsali koaliční smlouvu zástupci ODS a lidovců, uskupení Volby pro město, VY a Našeho Vyškova. Ve funkci starosty bude pokračovat Karel Jurka (ODS), který stál v čele společné kandidátky nazvané ODS a Lidovci. Vyhrálo ANO, nicméně skončilo v opozici stejně jako Transparentní Vyškov.