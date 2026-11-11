Soud v Brně zamítl další stížnosti na letošní obecní volby

Krajský soud v Brně zamítl stížnosti na letošní komunální volby v obcích Koválovice-Osíčany na Prostějovsku, Mašovice na Znojemsku a Sokolnice na Brněnsku. V Mašovicích sice potvrdil dlouhodobé porušování zákona o svobodném přístupu k informacím, ani v jednom z případů však neshledal vadu, která by hrubě ovlivnila výsledky voleb. Vyplývá to z usnesení zveřejněných na úřední desce soudu.
V Koválovicích-Osíčanech na Prostějovsku napadl navrhovatel hlasování mimo jiné kvůli přítomnosti dvou lidí současně za plentou, hlasování voliče s chybným číslem popisným v občanském průkazu nebo incidentu z prvního volebního dne, kdy někdo fotil zapečetěnou urnu a místnost opustil až po zásahu starosty. Poukazoval také na téměř tříhodinové sčítání hlasů. Soud po výpovědi členů komise uvedl, že za plentou byly manželské páry, kde jeden z manželů potřeboval asistenci ze zdravotních důvodů, což zákon umožňuje. Nesoulad v adrese soud označil za nepodstatný, protože volič byl zapsaný v seznamu, a delší sčítání vyhodnotil jako pečlivý kontrolní postup.
V Mašovicích na Znojemsku směřoval návrh na neplatnost celých voleb, protože obec letos a loni nezveřejňovala na webu informace poskytnuté podle zákona o svobodném přístupu k informacím, což podle navrhovatele mohlo znevýhodnit opozici. Soud dal navrhovateli za pravdu, že obec informační povinnost porušovala, přičemž úřad to zdůvodnil nedostatkem pracovních sil. Podle soudu však nešlo o cílenou cenzuru opozice, ale o plošný stav trvající dlouho před kampaní. Navíc se v obci zvýšila volební účast i počet kandidujících subjektů a opoziční KDU-ČSL ve volbách zvítězila, takže pochybení výsledek podle soudu neovlivnilo.
V Sokolnicích na Brněnsku se navrhovatel domáhal zneplatnění volby posledního zvoleného zastupitele za vítězné sdružení Sokol Sokolnice. Argumentoval mimořádně těsným rozdílem, kdy o mandátu rozhodlo 14 hlasů, tedy méně než jeden hlasovací lístek. Poukazoval také na podle něj nezvykle rychlé sečtení výsledků za zhruba tři hodiny. Připustil ale, že nemá žádný přímý důkaz o chybě. Soud konstatoval, že pouhá těsnost výsledku ani rychlost práce komise bez konkrétní indicie o pochybení nestačí k nařízení soudního přepočtu hlasů.
Po letošních komunálních volbách obdržel Krajský soud v Brně 39 stížností, plyne ze seznamu podání. Rozhoduje o nich ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu. Zabýval se již naprostou většinou návrhů, přičemž výsledek voleb kvůli závažné chybě změnil pouze v městské části Brno-Bystrc. Ostatní stížnosti zamítl, ačkoli v některých obcích či městských částech drobná pochybení zaznamenal.