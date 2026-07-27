Soud v Praze musí znovu otevřít kauzu příslušníka StB, původně jej zprostil

Městský soud v Praze musí znovu otevřít případ bývalého příslušníka komunistické Státní bezpečnosti (StB) Miloše Knota, kterého loni v odvolacím řízení zprostil obžaloby. Nejvyšší soud (NS) vyhověl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Knot podle státního zastupitelství zneužil pravomoc v souvislosti s perzekucí vysokoškolského studenta, jenž doma pořádal bytové přednášky. NS rozhodl nedávno bez veřejného jednání, verdikt zpřístupnil ve své databázi.
Obvodní soud pro Prahu 1 Knotovi uložil dvouletou podmínku a peněžitý trest 26.700 korun. Jiný bývalý příslušník StB Stanislav Cajkář přijal za pronásledování téhož studenta už dříve dvouletou podmínku a peněžitý trest 22.500 korun, tato část verdiktu je pravomocná.
Odvolací městský soud Knota zprostil obžaloby. Podle Bradáčové i podle Nejvyššího soudu však chyboval, když změnil verdikt, aniž odpovídajícím způsobem doplnil dokazování. Odvolací soud musí pochybení napravit.
"Pokud setrvá na názoru, že rozsudek soudu prvního nebude moci obstát, bude třeba, aby provedl ty důkazy, od nichž se oproti závěrům soudu prvního stupně odchýlí, což předpokládá vyslechnout další osoby," stojí v rozhodnutí NS. Zmiňuje výslechy Cajkáře, některých žijících pamětníků i muže, na kterého příslušníci StB tlačili. Jde o Vladimíra Preislera, jenž na přelomu 70. a 80. let studoval pátý ročník pražské stavební fakulty.
Preisler několik let hostil v bytě v centru Prahy účastníky filozofických debat, přednášek a seminářů. Scházelo se na nich 20 až 25 lidí. Diskutovali o Chartě 77, vyměňovali si neoficiální literaturu nebo se učili anglicky.
Poslední přednášku jeden z účastníků nahrál na magnetofon a záznam poskytl StB. Tajná policie Preislera zadržela a vyslýchala v Bartolomějské ulici. Škola následně Preislera a další čtyři účastníky přednášky vyloučila a mladík se dva roky živil fyzickou prací na stavbě, než se mu podařilo znovu složit přijímací zkoušky.
V době, kdy se Preisler poprvé neúspěšně pokusil o návrat do školy, ho Knot s Cajkářem podle státního zastupitelství znovu vyslýchali a StB intervenovala ve škole v jeho neprospěch. Podle obžaloby se také Knot snažil Preislera získat ke spolupráci, za což mu slíbil obnovení studia. Muž ale spolupráci odmítl.