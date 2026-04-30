Soud v Ústí nad Labem se musí znovu zabývat koridorem pro vysokorychlostní trať

Krajský soud v Ústí nad Labem se musí znovu zabývat vymezením koridoru pro vysokorychlostní železniční trať z Prahy do Drážďan. Nejvyšší správní soud (NSS) dnes vyhověl kasační stížnosti obce Přestavlky na Litoměřicku a spolku Koridor D8, zjistila ČTK z úřední desky. Krajský soud původně jejich návrh na zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje zamítl.
"V dalším řízení se krajský soud bude povinen zaměřit na otázku dostatečnosti posouzení rozumných náhradních řešení," stojí v rozsudku. Předvýběr tří variant provedený ministerstvem dopravy nebyl pro pořizovatele rozvojových zásad, tedy Ústecký kraj, závazný, upozornil NSS. Kasační stížnost obsahovala i řadu dalších námitek, těm ale soud nevyhověl.
Ve sporu jde konkrétně o koridor od hranice Středočeského a Ústeckého kraje u obce Mnetěš přes Ústí nad Labem k česko-německé státní hranici. Železničáři posuzovali zpočátku zhruba 20 možných tras, pak se výběr zúžil na tři. Dvě z nich odmítlo ministerstvo obrany.
Do zásad územního rozvoje se tak nakonec dostala varianta, která počítá s tunely pod Českým středohořím a Krušnými horami. V oblasti Podřipska vede koridor souběžně s dálnicí D8. Koridor je místy až 1200 metrů široký, přesnou polohu trati zásady územního rozvoje neřeší.
"Nelze vyloučit, že rozumnými variantami byly právě jen ony tři varianty předvybrané ministerstvem," připustil NSS. Poukázal ale na to, že například Agentura ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku zmiňovala blíže nespecifikovanou variantu H, stejně jako obec Polepy na Litoměřicku. Právě na tuto variantu by se nyní měl krajský soud více zaměřit.
Na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se počítá také se dvěma terminály, které budou hrát klíčovou roli při přestupu mezi dálkovými a regionálními vlaky i mezi ostatními prostředky veřejné a individuální dopravy. Jeden bude v Roudnici nad Labem, a to i s parkovištěm pro 3000 aut, další v Ústí nad Labem.
Právě roudnický terminál vyvolává obavy okolních obcí. Jeho dopady nebyly dostatečně vyhodnoceny, uvedl už dříve předseda sdružení měst a obcí Koridor D8 Martin Klečka. Ústecký kraj s obcemi kolem koridoru jedná.