Zapálil družku, když spala. Vnímala extrémní bolest, potvrdil soud muži 17 let

Podle předsedy senátu vrchního soudu Milany Kaderky bylo dokazování komplexní. Vyplývá z něj, že to byl právě obžalovaný, který založil oheň. „Hoření na těle člověka je extrémně bolestivé, poškozená musela po nějakou dobu vnímat extrémní bolest, proto je závěr kvalifikace správný. Trest v rámci sazby, která je poměrně přísná, což je dáno charakterem jednání, není nepřiměřeně přísný. Pokládáme ho za adekvátní,“ uvedl předseda senátu. Muži hrozilo až 20 let vězení.

Událost se stala předloni 25. listopadu pozdě večer. Muž družku podle žalobce zapálil, když ležela v posteli. Pravděpodobně spala. Hasiči, kteří ohořelé tělo při likvidaci požáru našli, vypověděli, že po vstupu do místnosti cítili zbytky benzinu. Vyšetřování nakonec potvrdilo, že požár někdo založil úmyslně.

Ve spisu také stojí, že dveře byly zabarikádovány kameny a kbelíkem s barvou. Možnost náhodného vzplanutí soud vyloučil, hasiči vyloučili technickou závadu. „Jedinou verzí je varianta, že požár úmyslně založil obžalovaný,“ uvedl soud.

Obžalovaný muž utrpěl popáleniny, hasiči jej při zásahu našli ve vedlejší místnosti. Nečas již dříve uvedl, že si nepamatuje, co se tehdy stalo, probral se prý až v nemocnici. Soužití páru bylo podle spisu komplikované, svou roli hrál ve vztahu i alkohol.

Podle obhájce nebyly vyloučeny všechny skutečnosti, jak se skutek stal. Napadl i to, že je jeho klient souzen za vraždu spáchanou zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, za což mu hrozil vyšší trest. U soudu navrhoval, aby případ vrchní soud buď vrátil zpět na krajský soud do Brna, nebo obžalovaného zprostil. Nečas před soudem poukazoval na nejasnosti ve výpovědi. „Hrozí mě tady 17 let za věc, kterou jsem nespáchal,“ tvrdil muž.

Do řízení se také připojily s nárokem na úhradu nemajetkové újmy dvě dcery zemřelé, každá požadovala 1,1 milionu korun. Krajský soud jim přiznal dohromady asi milion korun, se zbytkem nároku je odkázal na civilní řízení.