Soud v Brně uložil muži, který na Jihlavsku zastřelil synovce, 17 let vězení

Autor: ČTK
  0:12aktualizováno  11:29
Muži, který loni v Třešti na Jihlavsku zapálil dům a pak zastřelil synovce, dnes uložil Krajský soud v Brně trest 17 let vězení. Čtyřem pozůstalým má také zaplatit jako nemajetkovou újmu celkem 7,25 milionu korun. Státní zástupce muži za vraždu s rozmyslem navrhoval 16 až 18 let vězení, podle něj šlo o veřejnou popravu rodinného příslušníka. Obžalovaný se k činu doznal, tvrdí ale, že jednal v afektu. Obhájce navrhoval čin překvalifikovat na zabití. Rozhodnutí není pravomocné, obhajoba si ponechala lhůtu pro možné odvolání.

Čin se stal loni 12. února. Sedmašedesátiletý muž střílel legálně drženou zbraní po předchozím konfliktu se svým pětatřicetiletým synovcem. Vystřelil v okamžiku, kdy byla u domu rodiny policejní hlídka a hasiči přivolaní kvůli požáru. Policisté muže hned zadrželi a obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného po předchozím uvážení. Muž dosud nebyl trestaný.

Podle soudce Aleše Novotného nebylo sporu, že poškozeného zastřelil obžalovaný. Rozpor byl v tom, zda jednal v afektu, jak tvrdil. Podle Novotného muž sice jednal v afektu, ten ale neměl vliv na jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti. "Tento afekt vylučuje i právě ta verbální agrese po činu, tedy 'chcípni ty svině' a 'máte co jste chtěli'. Svědčí to se srozuměním s daným postupem," uvedl Novotný.

Poukázal také na špatné rodinné vztahy, kdy jádrem konfliktu bylo majetkové vypořádání. Obžalovanému hrozilo 12 až 20 let, soud tedy zvolil trest v horní polovině sazby. Novotný uvedl, že soud nemohl přehlédnout způsob činu, kdy muž střílel veřejně na ulici. Žalobce čin označil za veřejnou popravu. Podle soudce se jednání muže k tomuto výrazně blížilo. "Zaútočil navíc způsobem, který eliminoval možnost obrany," uvedl Novotný.

Podle státního zástupce Jana Adama obžaloba netvrdila, že šlo o dlouhodobý plán, ale jednání muže bylo podle něj třeba kvalifikovat jako jednání s rozmyslem, kdy před výstřelem musel provést několik kroků, které musel zvážit. Zbraň si musel připravit, nabil ji ničivějšími náboji, musel mířit. Po výstřelu pak podle svědků řekl: "Chcípni, ty svině." Policistovi ve voze následně údajně řekl, že by si našel i jiný způsob, jak ho (synovce) zabít.

Podle obhájce Pavla Hály nebyla splněna kritéria pro závěr, že muž vraždil s rozmyslem. Uvedl, že reagoval v psychické zátěži po konfliktu. "Myslím si, že ta kvalifikace nebyla uplatněna správně k mému klientovi, a to z toho důvodu, že on se zachoval v rozrušení," řekl dnes Hála. Doplnil, že případné odvolání bude záležet na klientovi.

Muž činu litoval. "Omlouvám se za to. Dnes a denně usínám ve výčitkách, výčitky budu mít do konce života. Po té hádce jsem byl jako hloupý beran a první myšlenkou bylo, že udělám nějakou škodolibost, něco provedu. Je to strašný, co mě to napadlo, jaký čin jsem udělal. Strašně toho lituji, zničil jsem život mladému člověku. Nikdy nepochopím, co jsem to provedl," uvedl ve středu obžalovaný.

