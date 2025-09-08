Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Marek Osouch, ČTK
  8:52aktualizováno  10:49
Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni při taktickém výcviku v armádním prostoru Vyškov, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Obžalovaným ženám hrozí až šest let vězení.

Podle informací, které škola zveřejnila na sociálních sítích, se tragický úraz stal při pěším přesunu se zbraněmi.

„Student prvního ročníku si zranění způsobil sám, když zakopl o větev a při pádu si zranil krk o pažbu zbraně,“ uvedl státní zástupce Radek Hůlka s tím, že k nehodě došlo kolem půlnoci.

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice, na snímku Simona B. (8. září 2025)
Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice, na snímku Lenka Š. (8. září 2025)
Následně byl student při vědomí převezen na ošetřovnu. „Zdravotnice Lenka Š. dostatečně nevyhodnotila způsobená poranění. Jako zkušený zdravotník měla předpokládat vážnější zranění,“ upozornil Hůlka.

Podle něj zdravotnice studentovi řekla, ať se jde do chatky vyspat. Jen jej upozornila, ať uvnitř není sám a nespí na rovné podložce. „Kolem 1:51 jej probudilo, že se dusí. Při běhu k ošetřovně vzdálené vzdušnou čarou asi padesát metrů zhruba deset metrů od ošetřovny zkolaboval,“ popsal žalobce.

Na místo se seběhli vojáci, kteří studentovi dávali první pomoc. Podle Hůlky zanedbala povinnosti nejen Lenka Š., která na obvazišti mladíka vyšetřovala, ale i její kolegyně Simona B., která vyšetření zapisovala.

„Na krku měl pouze malou odřeninu, neudával žádné subjektivní potíže“

„Student neudával žádné subjektivní potíže kromě toho, že mluvil tišeji. Říkal nám, že se chce vrátit do výcviku. Já jej vyšetřila všemi možnými způsoby, které jsem považovala za potřebné – ohmatání, předklon, záklon, pohled do krku. Myslím, že jsem v tomto případě nic neopomněla. Na krku měl pouze malou odřeninu, jako by se poškrábal. Tu jsme mu ošetřili,“ hájila se u soudu Lenka Š.

Protože se obávala, aby rána na krku nezačala natékat, dala pacientovi chladicí gel. „A řekla jsem mu, aby se dostavil ihned, pokud by se situace třeba jen nepatrně zhoršila,“ pronesla zdravotnice.

Podle žalobce však neprovedla měření kyslíku v krvi, ani neposkytla léky proti možnému otoku. Druhá z obžalovaných pak nic z toho nenavrhla. „Osobně si myslím, že měl student obavy, aby mohl pokračovat ve výcviku, tak nám neřekl všechno,“ zmínila Lenka Š.

Simona B. podle státního zástupce pochybila, když nerozporovala transport zraněného vojenským sanitním vozem. Podle něj byla operátorkou záchranné služby upozorněna, že se pacient nesmí takto převážet, pokud byla zahájena resuscitace, a že je potřeba ho odvézt vozem záchranné služby.

Za smrt armádního studenta může náhoda, zakopl a hlavní si probodl krk

Na dotaz státního zástupce, proč Lenka Š. ve vojenské sanitce nepoužila kyslíkový přístroj nebo takzvaný ambuvak, obžalovaná odpověděla: „Tam se nic nedalo, je to tam samá zatáčka. A ani jsem nepředpokládala, že pojedeme tak daleko.“

Simona B. prohlásila, že je jí líto, co se stalo, ale vinna se stejně jako její kolegyně necítí. „Kdyby řekl, že se necítí dobře, tak bychom s ním jeli do nemocnice,“ poznamenala. Podle jejích slov se student chtěl okamžitě vrátit za svou jednotkou, což mu rozmluvila, protože věděla, že se jeho spolužáci z nočního výcviku brzo vrátí.

Simona B. také uvedla, že byla nesmírně dlouhá domluva s operátorkou záchranky, kam přesně mají jet. Její kolega a operátorka prý na sebe do telefonu křičeli. „Pacient byl (po kolapsu) modrý. Věděla jsem, že potřebujeme lékaře,“ sdělila. Lékař ale na zmíněném výcviku vůbec nebyl, a to ani na telefonu, přestože zdravotnice o jeho přítomnost v minulosti žádaly.

Mladík po převozu do nemocnice zraněním podlehl. Na dotaz obhájkyně Simona B. řekla, že po této tragédii už při podobných zraněních nikdy nechtěli nic podcenit a jezdili s pacienty do nemocnice.

Policie původně případ odložila

Po zhruba hodině a půl bylo pondělní soudní jednání odročeno na listopad, v plánu je předvolání soudních znalců a svědků.

Policie původně dospěla k závěru, že šlo o nehodu a případ odložila. Státní zástupce ale loni na začátku roku na základě stížnosti pozůstalých vrátil policistům případ k doplnění šetření. Vojenská policie poté obvinila dva lidi. Příbuzní zemřelého požadují úhradu nemajetkové újmy dohromady za více než 3,5 milionu korun

Smrt vojáka ve Vyškově je tragická, ale nepřekvapivá, míní instruktor výcviku

Univerzita obrany připravuje budoucí profesionály pro českou armádu. Vznikla v roce 2004 sloučením tří institucí - Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Šlo o výsledek reformy vojenského vysokého školství po restrukturalizaci ozbrojených sil.

