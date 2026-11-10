Soud zamítl několik stížností na volby, chybu našel např. u Brna-Řečkovic

Krajský soud v Brně zamítl několik dalších volebních stížností týkajících se říjnových komunálních voleb v Jihomoravském kraji. Návrhy na neplatnost voleb, hlasování či zvolení konkrétních kandidátů směřovaly mimo jiné do Ořešína, Štěpánovic, Bořetic či městských částí Brno-sever a Brno-Řečkovice a Mokré Hory. Někde našel chyby, například u Řečkovic. Ani v jednom z případů však soud neshledal porušení zákona v takové intenzitě, která by hrubě ovlivnila výsledky voleb, a návrhy zamítl. Vyplývá to z usnesení zveřejněného na úřední desce soudu.
V městské části Brno-Ořešín napadli navrhovatelé vysoký podíl neplatných hlasů, který činil osm procent, a záměnu obálek, kdy někteří voliči vložili lístek pro komunální volby do žluté obálky určené pro souběžné senátní volby. Soud potvrdil, že použití nesprávné obálky má v souladu s ustálenou judikaturou za následek neplatnost hlasu. Zároveň odmítl názor, že by osmiprocentní neplatnost představovala historický výkyv či důkaz selhání komise, a návrh zamítl.
V Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře se soud zabýval předčasným odpečetěním volební schránky v jednom z okrsků. Protože se to stalo jen okamžik před příchodem ostatních a schránku otevírali zástupci dvou odlišných stran, soud návrh zamítl.
Ve Štěpánovicích na Tišnovsku navrhovatelé namítali sčítání části hlasů ve vedlejší místnosti či použití propisek s modrou barvou, ne červenou. Vzhledem k těsnému výsledku a rozdílu mandátů pět ku čtyřem soud přepočítal všech 338 platných hlasovacích lístků. Zjistil, že zápis komise odpovídal realitě a manipulace nenastala.
V Bořeticích na Břeclavsku směřoval návrh proti zvolení jednoho z kandidátů s odůvodněním, že jiný kandidát stejné strany nesplňoval podmínku trvalého pobytu. Soud potvrdil, že kandidát trvalý pobyt neměl, avšak po přepočtu hlasů dospěl k závěru, že na volby to vliv nemělo.
V Brně-severu napadal navrhovatel nerovnoměrný počet neplatných hlasů napříč okrsky a volební kampaň v okolí dvou škol. Soud zkontroloval obálky s neplatnými lístky v okrscích s nejvyšším podílem vyřazených hlasů, kdy zjistil, že šlo skutečně o neplatné lístky. Kampaň v okolí volebních místností pak podle něj nebyla vedena v zakázané intenzitě.
Po volbách soud obdržel 39 stížností, plyne ze seznamu podání. Rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu. Zabýval se již většinou návrhů, kdy výsledek voleb kvůli závažné chybě změnil jen v Brně-Bystrci. Ostatní návrhy zamítl, přestože někde také našel chyby, které však podle něj výsledky voleb ovlivnit nemohly.