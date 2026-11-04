Soud zamítl několik stížností na volby, v okrsku na Brně-střed našel chybu

Krajský soud v Brně od začátku týdne zamítl několik volebních stížností týkajících se říjnových komunálních voleb v Jihomoravském kraji. Návrhy na neplatnost volby kandidátů, hlasování či voleb směřovaly například proti výsledkům v Modřicích, městských částech Brno-střed a Brno-Líšeň, Židlochovicích nebo v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Ani v jednom případě soud neplatnost nevyslovil, nicméně v několika případech našel chyby. Všechna usnesení jsou pravomocná, jak vyplývá z dokumentů na úřední desce.
Soud se ohledně Brna-středu zabýval stížností na volby v okrsku číslo 23038. Jedna z kandidátek SPD tam získala 99 hlasů, zatímco většina kandidátů na stejné listině získala v okrsku shodně devět hlasů. Soud potvrdil, že šlo o překlep při zapisování výsledku, avšak ani po korekci hlasů by se rozdělení mandátů nijak nezměnilo. Soud tak stížnost zamítl.
V Brně-Líšni navrhovatel poukazoval na neobvyklé nulové zisky tří kandidátů ODS a TOP 09 v jednom z okrsků či na pochybnosti kolem zabezpečení volební urny. Soud dospěl k závěru, že indicie o nezákonnosti u nulových výsledků kandidátů byly v tomto případě dány.
"Aby zdejší soud přistoupil k podrobnému prověřování, zda byly daným kandidátům správně započteny hlasy v daném okrsku, musela by být daná nezákonnost (v případě jejího prokázání) způsobilá ovlivnit výsledky hlasování. Tato podmínka v nynějším případě splněna není," konstatoval nicméně soud.
Stížnost tak soud zamítl, neboť ani případné dopočítání chybějících hlasů by na konečné přidělení mandátů nemělo žádný vliv a nebylo tak naplněno zákonné kritérium hrubého ovlivnění výsledků. Námitky vůči zabezpečení urny pak soud shledal nedůvodnými, bezpečnostní plastová plomba totiž zůstala neporušena.
Podobně soud rozhodl v Židlochovicích, kde navrhovatel zpochybňoval pečetění uren, zabezpečení volební místnosti i postup sčítání. Soud na základě kamerových záznamů, výpisů z bezpečnostních systémů a vyjádření členů komise uzavřel, že žádná nezákonná manipulace nenastala.
V Moravské Nové Vsi se stížnost týkala předvolební kampaně a obsahu obecního zpravodaje, který vyšel týden před volbami. Podle navrhovatele jednostranně prezentoval úspěchy vedení obce. Soud návrh zamítl s odůvodněním, že nebyla prokázána příčinná souvislost mezi vydáním zpravodajského periodika a výsledkem voleb.
V Modřicích na Brněnsku se navrhovatelé domáhali neplatnosti volby jednoho z kandidátů s tvrzením, že okrsková volební komise neoprávněně vyřadila nejméně tři lístky ve prospěch jejich strany. Soud si vyžádal volební dokumentaci a obálku s neplatnými hlasy rozpečetil. Zjistil, že nesprávně vyhodnocen byl pouze jediný lístek, což k posunu v přidělení mandátů nestačilo.
Soud také evidoval stížnost ohledně voleb ve Vranové na Blanensku, kterou odmítl z procesních důvodů. Údajný navrhovatel soudu sdělil, že stížnost vůbec nenapsal, nepodepsal ani nepodal a nikoho k tomu nezmocnil. Soudu to potvrdila i policie, na kterou se dotyčný obrátil, aby událost prověřila. Podle soudu tak chyběl platný úkon spojený s vůlí označeného člověka, a v řízení tak nebylo možné pokračovat.
Krajský soud eviduje 39 stížností na volby, rozhodnout musí ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu. V obecních volbách před čtyřmi lety brněnský soud přijal téměř 30 návrhů na neplatnost.