Soud zamítl stížnost firmy, která zpochybňovala tendr na koncertní sál v Brně

Společnost Gardenline s konečnou platností neuspěla ve snaze zpochybnit tendr na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně. Její kasační stížnost zamítl Nejvyšší správní soud (NSS), zjistila ČTK z úřední desky. Stavba koncertního sálu v centru Brna začala před více než rokem, soudní spor na ni nemá bezprostřední vliv.
Firma Gardenline se sídlem v Litoměřicích zpochybňovala požadavek, aby uchazeč o zakázku v posledních sedmi letech uskutečnil aspoň jednu stavbu občanského vybavení s investičními náklady přes miliardu korun. Šlo podle ní o nepřiměřenou a diskriminační podmínku, která omezuje hospodářskou soutěž.
Krajský soud v Brně žalobě firmy Gardenline proti rozhodnutím antimonopolního úřadu vyhověl. Jeho tehdejší verdikt ale už loni zrušil NSS s argumentací, že i soukromé administrativní budovy s nějakou veřejnou částí mají charakter občanského vybavení, a bylo tedy možné uplatnit je v tendru jako důkaz dostatečných zkušeností.
Krajský soud pak napodruhé dospěl k závěru, že podmínka byla jednoduše splnitelná. "Okruh staveb, kterými mohli dodavatelé prokázat svou technickou kvalifikaci, byl totiž natolik široký, že zadávací podmínka představovala jen marginální překážku hospodářské soutěže. S takovým posouzením NSS souhlasí," stojí v aktuálním rozsudku.
Janáčkovo kulturní centrum s hledištěm pro 1200 lidí vzniká v proluce mezi Veselou a Besední ulicí. Dříve tam bývalo parkoviště, od roku 2018 jsou na místě podzemní garáže, které vznikly jako první etapa stavby, nebylo je ale dosud možné využívat.
Na financování stavby za 2,3 miliardy korun se bude 600 miliony korun podílet ministerstvo kultury, 332 miliony společnost Brněnské komunikace a 100 miliony korun Jihomoravský kraj. Zbytek zaplatí ze svého rozpočtu město.
Zakázku získalo konsorcium firem OHLA ŽS, Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství a Unistav Construction. Stavební práce zdržel nález základů měšťanského domu ze 13. století.