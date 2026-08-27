Soud zamítl žalobu školy, nesouhlasila s ukončením pokusné kombinované výuky

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl žalobu školy Erazim proti rozhodnutí ministerstva školství, které ukončilo pokusné ověřování kombinované výuky. Škola se obrátí ještě na Ústavní soud (ÚS), informovala v tiskové zprávě. Rozhodnutí ministerstva ovlivnilo také další vzdělávací zařízení, soudní cestou se brání i ScioŠkola. O její stížnosti zatím NSS podle justiční databáze nerozhodnul.
Kombinovaný model propojuje on-line výuku a společné výpravy do terénu. Zrušení pokusného ověřování podle Erazimu znamenalo pro řadu škol, pedagogů, dětí i rodičů nenadálou situaci. Dozvěděli se o něm těsně před koncem uplynulého školního roku.
"Ministerstvo školství původně vyhlásilo prodloužení do června 2028. S tím jsme také počítali, protože v minulosti se ještě nestalo, že by jakékoli pokusné ověřování předčasně ukončilo. Těsně před koncem školního roku však ministerstvo změnilo stanovisko a místo tří let jsme dostali jediný měsíc. A to nám i ostatním školám nepřijde fér," uvedl zakladatel sítě škol Erazim Matěj Frgala.
Základní škola a mateřská škola Erazim 1 se obrátila na Městský soud v Praze, který její žalobu na ochranu před nezákonným zásahem odmítl. Podle NSS však městský soud chyboval, když žalobu věcně neprojednal. Odepřel tak škole soudní ochranu. NSS případ nevrátil k městskému soudu, místo toho žalobu tento týden sám veřejně projednal a nakonec ji zamítl jako nedůvodnou.
Ministerstvo podle NSS postupovalo v souladu se zákonem. Pokusné ověřování neukončilo ze dne na den a svévolně, ale z konkrétních důvodů, které škole sdělilo v dopisu z května 2026. Důvody se opíraly mimo jiné o zprávu Národního pedagogického institutu z března 2026 a další zjištění, podle kterých pokusné ověřování nadále nemůže plnit svůj účel s ohledem na pokles počtu zapojených škol a žáků.
"Bylo-li smyslem pokusného ověřování experimentálně ověřit novou metodu vzdělávání na základních školách, bylo k tomu nepochybně třeba zapojení takového počtu základních škol, které budou tvořit reprezentativní vzorek pro hodnocení dosahovaných výsledků. Tento předpoklad pokusné ověřování přestalo naplňovat. Postup ministerstva tak NSS v daném případě shledal postupem odůvodněným a legitimním," uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová.
Erazim se obrátí na ÚS, jakmile obdrží písemné odůvodnění. "Mezitím jsme rozhodnuti pokračovat ve výukovém programu v jiném formátu i za cenu, že přijdeme o většinu státních příspěvků a veškeré finanční rezervy našich škol," uvedl Frgala. Alternativní školy podle něj patří k tahounům českého školství a ukazují ostatním nové možnosti.
Pokusné ověřování kombinované výuky začalo v základních, středních a základních uměleckých školách v reakci na zkušenosti s distanční výukou v době pandemie covidu-19 v únoru 2021. Ukončení vysvětlilo ministerstvo školství tím, že kombinovanou výuku zkoušel již pouze omezený počet škol a zapojený vzorek neposkytoval dostatečně reprezentativní výsledky pro systémové závěry.
NSS se zabývá také kasační stížností společnosti ScioŠkola Praha Nusle – základní škola, zatím o ní nerozhodnul. Zamítl však návrhy na přiznání odkladného účinku a vydání předběžného opatření, na jehož základě by škola mohla dále poskytovat kombinované vzdělávání podle dosavadních podmínek. NSS upozornil na to, že smyslem předběžného opatření není zachování dosavadního stavu po celou dobu soudního řízení.
"Stěžovatelka však svým návrhem usiluje právě o pokračování kombinované výuky ve formě expediční školy, kterou jí pokusné ověřování umožnilo. Vyhovění návrhu by mělo fakticky obdobný účinek jako úspěch ve věci samé," stojí v rozhodnutí.