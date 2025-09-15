Soud potrestal muže za úmyslné zapálení haly, zřejmě se mstil za snížení platu

Požár skladové haly s textilem začali hasiči likvidovat v noci na 9. září. Policie později informovala, že požár úmyslně založil muž středního věku z Blanenska, prý tím řešil osobní problémy.
Z obžaloby vyplynulo, že motivem byla zřejmě pomsta. Muž chodil do práce pozdě, a tak jej vedení přeřadilo na nižší pozici s nižším platem.
„Mrzí mě to a opravdu toho lituji,“ řekl novinářům Svoboda po vyhlášení rozhodnutí. Za obecné ohrožení mu hrozilo osm až 15 let vězení, soud ale podle předsedy senátu přihlédl k tomu, že prohlásil vinu.
Soudce zmínil i vstřícný přístup obžalovaného. Svobodu soud zároveň potrestal i za nedovolené nakládání s omamnými látkami, kdy při domovní prohlídce u něj policisté našli konopí, které si vypěstoval pro vlastní potřebu.
Požár skladovací haly způsobil škodu za desítky milionů korun. Policie loni na podzim uvedla, že přesáhla 25 milionů korun, předseda senátu dnes hovořil o necelých 40 milionech. Poškozené firmy vzhledem k pojistnému plnění u soudu vyčíslily škodu na přibližně 20 milionů, později částku ještě snížily. Muž má podle rozsudku zaplatit asi 13 milionů.
Při požáru se nikdo nezranil. Zasahovalo u něj 19 jednotek hasičů z Blanenska, Vyškovska, Brněnska i krajského města. Kvůli rozsahu požáru hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř, později i třetí. K vyhledávání ohnisek požáru a rozkrývání požářiště hasiči vyslali i speciální techniku z Jihlavy a Hlučína, nasadili na to pásové rypadlo s univerzálním dokončovacím strojem. Na místě skončili zhruba po 34 hodinách.
4. listopadu 2024