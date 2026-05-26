Soud: Zásah ÚOHS ve firmě DXC Technology kvůli zakázkám VZP byl oprávněný

Loňské šetření, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v listopadu a prosinci uskutečnil v sídle společnosti DXC Technology, bylo oprávněné. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, kam se firma DXC obrátila s žalobou proti neoprávněnému zásahu. Vyplývá to z rozsudku dostupného na úřední desce soudu. Šetření souviselo s podezřením na uzavírání zakázaných dohod v souvislosti se zakázkami na dodávky informačních technologií, které zadávala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Mluvčí ÚOHS Martin Švanda na dotaz ČTK potvrdil, že šetření souviselo se zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v sídle VZP, k němuž policisté ÚOHS přizvali.
Při takzvaném místním šetření přicházejí inspektoři neohlášeně do sídla společnosti a zajišťují při něm například servery, počítače nebo mobilní telefony, aby v nich nebylo možné měnit či mazat data. V těchto zařízeních potom vyhledávají data, která by mohla obsahovat potenciální důkazy. Procházejí také písemné dokumenty.
"Mohu potvrdit, že místní šetření u společnosti DXC Technology proběhlo v souvislosti s uvedeným zásahem Policie ČR. Šetření dané věci stále probíhá, správní řízení zahájeno není," uvedl Švanda.
Zástupci ÚOHS přišli podle rozsudku na místní šetření do sídla společnosti DXC Technology na začátku listopadu a na začátku prosince 2025. Ve stejné době zasahovala NCOZ v sídle VZP. Pojišťovna tehdy uvedla, že v případu vystupuje jako poškozená strana. Zástupce antimonopolního úřadu policisté k zásahu přizvali, uvedl v projevu na listopadové Svatomartinské konferenci předseda ÚOHS Petr Mlsna.
Zároveň policisté zasahovali v sídle dalších společností, jejich názvy ale oficiálně NCOZ tehdy neuvedla. Podle současného rozsudku krajského soudu vedlo k místnímu šetření podezření, že firma DXC uzavírala zakázané dohody s dalšími firmami v souvislosti se zakázkami na dodávky informačních technologií vyhlašované VZP, ministerstvem vnitra a dalšími institucemi nejméně od roku 2019.