Invalidu soudí za zastřelení žárlivce, který ho napadl kvůli sexuálním narážkám

  15:52
Žárlivost hrála podle spisu hlavní roli v případu muže zastřeleného v brněnském bytě. Invalidnímu důchodci Martinu Unzeitigovi hrozí za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti až šestnáctileté vězení. Hájí se tím, že partnera své podnájemnice zastřelil v sebeobraně. Mužův útok si vykoledoval sexuálními narážkami na jeho družku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Ke smrtelné potyčce došlo v polovině loňského června, případ se nyní snaží rozplést Krajský soud v Brně. Osmačtyřicetiletý Unzeitig bydlel v brněnské Líšni se svou podnájemnicí i jejím přítelem, který po ráně perkusní zbraní do břicha i přes okamžitou lékařskou pomoc zemřel.

Bývalá podnájemnice v pondělí u soudu uvedla, že jí Unzeitig začal několik dní před tragédií dělat sexuální návrhy, s čímž se svěřila svému partnerovi. Ten následně poslal Unzeitigovi z jejího mobilu několik výhrůžných esemesek, v jedné z nich mimo jiné napsal, že z něj udělá „mop na podlahu“.

Přestože byly zprávy odeslány z jejího telefonu, odkud si je později dokonce policie ofotila, žena tvrdila, že výhrůžky nezaznamenala a nečetla je.

Žárlivce soudí za pobodání družky. Po činu jí podal telefon, pomoc si zavolala sama

V osudnou noc toho podle ní s přítelem hodně vypili. „Nejdřív jsme byli na večeři a dali jsme si víno. Pak jsme jeli ještě na pár dalších míst. Když jsme přišli domů, nebyli jsme úplně střízliví,“ popsala žena.

Když přišli do bytu, šla prý zamknout dveře, zatímco se její druh vehnal do kuchyně, kde seděl Unzeitig. „Řekl mu, ať mu do očí zopakuje, co mu odpoledne říkal do telefonu. Když pan Martin neodpověděl, dal mu pěstí,“ řekla žena. Po potyčce se ozval výstřel. O čem spolu oba muži po telefonu mluvili, nevěděla. Kvůli rozrušení pak požádala o přerušení výslechu.

Byly to jen vtipy o sexu, tvrdil obžalovaný

Její popis událostí se neshoduje s tím, jak je dříve vylíčil obžalovaný. Podle něj před první ranou pěstí schytal od přítele své podnájemnice několik facek a potom ještě úder do břicha. Zároveň přišel o brýle. Zbraní, kterou měl připravenou na svou obranu po předchozích výhrůžkách, pak útočníka zastřelil.

Jeho perkusní zbraň měla dvě hlavně. „Myslel jsem, že v té horní je jen prachová náplň, netušil jsem, že jsou nabité obě. No a když na mě naběhl a začal mě mlátit, já jsem vzal zbraň, zkoušel jsem mířit mimo jeho tělo, ale v nějakém obranném reflexu jsem ho střelil do břicha,“ citoval dříve Unzeitiga server Novinky.cz.

Zvláštní sourozenecký vztah. Recidivista ze žárlivosti zabil sestřina milence

Jeho sexuální narážky na podnájemnici prý nebyly nijak explicitní. „Nebylo to tak, že bych ji sváděl nebo něco navrhoval. Moje narážky spočívaly většinou ve vtipech o sexu. Ona na to reagovala, dá se říct, nijak,“ vypovídal Unzeitig.

U soudu v pondělí vystoupil i svědek, který ve stejném bytě dříve také žil se svou partnerkou, a nyní tam žije znovu. Mluvil o tom, jak jej zastřelený muž nedávno před svou smrtí surově napadl a z bytu vypudil. Poté už byl jeho výslech zmatečný a nejčastější odpovědi zněly „přesně si to nepamatuji“ nebo „občas zapomínám“.

Soud bude pokračovat ve středu dalším výslechem přítelkyně zemřelého a také prezentací psychiatrických posudků obžalovaného.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy. Regionální osobní a spěšné vlaky v regionu ujedou s novým jízdním řádem stejně...

22. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Studenti VUT získají přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy

Nová laboratoř nabízí studentům Vysokého učení technického v Brně (VUT) přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy. Laboratoř je základem centra...

22. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Náchodský badatel Antonín Kříž provede zájemce starým Plhovem

Spolkový dům v Náchodě hostí až do jara sérii přednášek náchodského badatele, malíře a někdejšího středoškolského učitele Antonína Kříže. Slibuje dávné, ale zapomenuté příběhy. Probere starý Náchod,...

22. září 2025  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Opravy potrvají celou noc

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:39

Liberec asi prodlouží lhůtu pro uplatnění opce na provozování areálu na Ještědu

Liberec zřejmě o půl roku prodlouží lhůtu, do kdy se musí firma TMR rozhodnout, zda chce dál provozovat skiareál na Ještědu. Podle zatím platné dohody termín...

22. září 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Senior ve voze na Blanensku boural do mostu, nehodu nepřežil

Sedmdesátiletý řidič osobního vozu dnes v ranních hodinách u Borotína na Blanensku vyjel ze silnice a naboural do mostu. Náraz nepřežil. Na policejním webu o...

22. září 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:22

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Průzkum: Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi dlouhodobě klesá

Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi již několik let klesá, zvrat nastal s obdobím pandemie koronaviru. Vyplývá to z průzkumu, který se...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Karviná se chystá vybudovat metropolitní síť za téměř 60 milionů korun

Město Karviná připravuje vybudování metropolitní datové sítě, která v příštích letech propojí městské organizace i magistrát. Nová infrastruktura umožní rychlý...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.