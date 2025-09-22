Invalidu soudí za zastřelení žárlivce, který ho napadl kvůli sexuálním narážkám

Ke smrtelné potyčce došlo v polovině loňského června, případ se nyní snaží rozplést Krajský soud v Brně. Osmačtyřicetiletý Unzeitig bydlel v brněnské Líšni se svou podnájemnicí i jejím přítelem, který po ráně perkusní zbraní do břicha i přes okamžitou lékařskou pomoc zemřel.
Bývalá podnájemnice v pondělí u soudu uvedla, že jí Unzeitig začal několik dní před tragédií dělat sexuální návrhy, s čímž se svěřila svému partnerovi. Ten následně poslal Unzeitigovi z jejího mobilu několik výhrůžných esemesek, v jedné z nich mimo jiné napsal, že z něj udělá „mop na podlahu“.
Přestože byly zprávy odeslány z jejího telefonu, odkud si je později dokonce policie ofotila, žena tvrdila, že výhrůžky nezaznamenala a nečetla je.
V osudnou noc toho podle ní s přítelem hodně vypili. „Nejdřív jsme byli na večeři a dali jsme si víno. Pak jsme jeli ještě na pár dalších míst. Když jsme přišli domů, nebyli jsme úplně střízliví,“ popsala žena.
Když přišli do bytu, šla prý zamknout dveře, zatímco se její druh vehnal do kuchyně, kde seděl Unzeitig. „Řekl mu, ať mu do očí zopakuje, co mu odpoledne říkal do telefonu. Když pan Martin neodpověděl, dal mu pěstí,“ řekla žena. Po potyčce se ozval výstřel. O čem spolu oba muži po telefonu mluvili, nevěděla. Kvůli rozrušení pak požádala o přerušení výslechu.
Byly to jen vtipy o sexu, tvrdil obžalovaný
Její popis událostí se neshoduje s tím, jak je dříve vylíčil obžalovaný. Podle něj před první ranou pěstí schytal od přítele své podnájemnice několik facek a potom ještě úder do břicha. Zároveň přišel o brýle. Zbraní, kterou měl připravenou na svou obranu po předchozích výhrůžkách, pak útočníka zastřelil.
Jeho perkusní zbraň měla dvě hlavně. „Myslel jsem, že v té horní je jen prachová náplň, netušil jsem, že jsou nabité obě. No a když na mě naběhl a začal mě mlátit, já jsem vzal zbraň, zkoušel jsem mířit mimo jeho tělo, ale v nějakém obranném reflexu jsem ho střelil do břicha,“ citoval dříve Unzeitiga server Novinky.cz.
Jeho sexuální narážky na podnájemnici prý nebyly nijak explicitní. „Nebylo to tak, že bych ji sváděl nebo něco navrhoval. Moje narážky spočívaly většinou ve vtipech o sexu. Ona na to reagovala, dá se říct, nijak,“ vypovídal Unzeitig.
U soudu v pondělí vystoupil i svědek, který ve stejném bytě dříve také žil se svou partnerkou, a nyní tam žije znovu. Mluvil o tom, jak jej zastřelený muž nedávno před svou smrtí surově napadl a z bytu vypudil. Poté už byl jeho výslech zmatečný a nejčastější odpovědi zněly „přesně si to nepamatuji“ nebo „občas zapomínám“.
Soud bude pokračovat ve středu dalším výslechem přítelkyně zemřelého a také prezentací psychiatrických posudků obžalovaného.