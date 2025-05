Dívky mu říkaly strejdo. Muže soud potrestal za zneužívání, matku za přihlížení

16:22 , aktualizováno 16:22

Znásilnění, výroba dětské pornografie nebo sexuální útok – to je výčet trestných činů, za které poslal Krajský soud v Brně muže z Hodonínska na devět let do vězení. V případě dvou nezletilých dívek, které podle obžaloby sexuálně zneužil a přitom je natáčel, byla obžalovaná i jejich matka. Činům pouze přihlížela, od soudu odešla s podmínkou. Muž se proti rozsudku odvolal.