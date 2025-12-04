Ještě přísnější podmínka pro exšéfa kriminálky. Zneužil zvláštní policejní fond

Krajský soud napadený červnový rozsudek městského soudu zrušil a v novém rozhodnutí zpřísnil podmíněný trest. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání.
„Soud dospěl k závěru, že uložené tresty je potřeba navýšit, avšak postačí jen nepatrně. U pana Machaly o devět měsíců na 24 a paní Broďákové o tři měsíce na 15. Oba jsou na úřadu práce, a proto návrhu na zpřísnění peněžitých testů soud nepřisvědčil. U zákazu činnosti se trest také nezměnil, a to i s ohledem na časový odstup. Trestná činnost je z let 2018 a 2019,“ řekla soudkyně Halina Černá.
Exšéf brněnské kriminálky dostal přísnější trest, pykat bude i jeho podřízená
Městský soud v červnu Machalovi zpřísnil podmíněný a peněžitý trest a potrestal i Broďákovou. Uznal je vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Machalovi uložil trest 15 měsíců podmíněně odložený na tři roky, peněžitý trest 70 tisíc korun a pětiletý zákaz činnosti v bezpečnostních sborech. Broďákové uložil 12 měsíců podmíněně odložených na dva roky, peněžitý trest 40 tisíc korun a zákaz činnosti v bezpečnostních sborech na čtyři roky. Odvolali se obžalovaní i Lastovecká.
Státní zástupkyně ve čtvrtek Machalovi navrhla trest dva roky vězení s tříletou podmínkou, pokutu 350 tisíc korun a šestiletý zákaz činnosti v bezpečnostních sborech. Broďákové 15 měsíců podmíněně odložených na dva roky, pokutu 150 tisíc korun a zákaz činnosti v bezpečnostních sborech na čtyři roky.
Obžalovaní se zejména proti peněžitému trestu ohradili. „Moje pozice na trhu práce je taková, že jsem nyní v oboru nezaměstnatelný. Také se mi zvýšily náklady s ohledem na léčbu nemocného syna,“ sdělil bývalý šéf brněnské kriminálky.
Práce s informátory, nebo úniky ze spisů? Soudy pitvají policejní postupy
Machalu soud loni pravomocně potrestal za předávání neveřejných informací z trestního řízení někdejšímu šéfovi technického oddělení správy nemovitostí na radnici Brno-střed Petru Kosmákovi a zmaření domovní prohlídky u bývalého starosty Rojetína Pavla Hubálka. Machala od léta 2018 vyšetřoval podvody s obecními byty v Brně.
Bez trestu tehdy odešla Broďáková, která podle obžaloby využívala společně s Machalou policejní fond na placení informátorů ve svůj prospěch. Šlo o 10 tisíc korun. Soud tento bod obžaloby předal k prošetření vnitřní policejní kontrole. Státní zástupkyně ale proti tomu podala úspěšnou stížnost. Vzhledem k tomu, že soud rozhodl, že jsou oba vinni i v tomto bodu obžaloby, Machalovi původní trest ještě zvýšil a potrestal i Broďákovou.
Exšéfovi brněnské kriminálky soud zpřísnil trest, k pokutě přibyla podmínka
Obhájci obžalovaných ve čtvrtek usilovali o to, aby se případ vrátil k soudu prvního stupně a svědčili ještě další lidé. „Soudy neznají vnitřní interní předpisy, jak má policie postupovat s informátorem. Aby policista pronikl do kriminálního prostředí, potřebuje si získat důvěru. Musí pouštět určité informace, ale ne úplné nesmysly. Projevilo by se to a policista by ztratil důvěru,“ řekl Machalův obhájce Pavel Hála.
Popřel zároveň, že by jeho klient využil peníze z fondu pro vlastní účely. Proti čtvrtečnímu rozhodnutí plánuje podat dovolání.