Soud zrušil další pokutu za loterijní vyhlášku od ÚOHS pro Prahu

Krajský soud v Brně zrušil další pokutu za chyby v loterijní vyhlášce, kterou Praze vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tentokrát jde o pokutu 2,4 milionu korun z roku 2023, která se týkala vyhlášek regulujících hazard z let 2018 až 2021, pokutu muselo hlavní město zaplatit v roce 2023. Rozhodnutí je dostupné na elektronické úřední desce soudu.
Praha podle úřadu chybovala, když v letech 2018 až 2021 ve vyhláškách regulujících provozování hazardních her a loterií na území města vymezila konkrétní adresy, kde je možné herny, kasina či videoloterijní terminály provozovat. Místa ale nebyla vybrána na základě předem známých, objektivních a nediskriminačních kritérií.
Úřad prvostupňovým rozhodnutím z prosince 2022 vyměřil Praze pokutu 1,27 milionu korun, hlavní město podalo rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Ten rozhodnutí prvního stupně v září 2023 nejen potvrdil, ale pokutu zvýšil na 2,4 milionu korun. Poté musela Praha pokutu zaplatit, napadla ji však správní žalobou u Krajského soudu v Brně. Soud nyní rozhodnutí antimonopolního úřadu zrušil a vrátil mu věc k novému posouzení. Antimonopolní úřad může rozhodnutí krajského soudu napadnout kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.
Jde už o druhou pokutu za vyhlášky regulující hazard, kterou krajský soud zrušil. Loni v prosinci zrušil pokutu 2,679.000 korun za vyhlášky z let 2012 až 2018, také toto rozhodnutí vrátil úřadu k novému posouzení.
Vyhláškou z roku 2021 se zabýval také Ústavní soud, který ji ale v dubnu 2025 posvětil. Ministerstvo vnitra požadovalo její zákaz. Vyhláška od ledna 2021 zavedla v celém městě plošný zákaz technické hry, tedy automatů. V případě živé hry, obecně povolené, dala Praha městským částem na výběr, zda je na svém území chtějí, anebo nikoliv. Z 57 městských částí jich 41 zvolilo úplný zákaz hazardu. Jejich seznam byl v příloze vyhlášky. Argumenty hlavního města, kterými Praha umožnila městským částem vlastní regulaci, Ústavní soud uznal za obhajitelné a objektivně ospravedlnitelné.
Stanovisko Ústavního soudu je závazné pro další rozhodování soudů i ÚOHS.