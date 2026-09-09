Soud zrušil registraci kandidátky pro volby v Třebíči kvůli riziku záměny s ANO

Krajský soud v Brně dnes zrušil registraci kandidátní listiny ANO – Spolek za starou Třebíč a NAŠE ČESKO pro říjnové komunální volby v Třebíči. Důvodem je zaměnitelnost názvu s vládním hnutím ANO. Kandidátka vedená Martinem Herzánem se tak voleb v Třebíči nezúčastní. ČTK to zjistila z úřední desky.
Na možnou zaměnitelnost upozornilo právě hnutí ANO 2011 a soud mu dal za pravdu. Hnutí má dlouhodobě zastoupení v politice na úrovni obcí, krajů, parlamentu i vlády.
Spolek za starou Třebíč slovo "ANO" doplnil do svého názvu letos 1. dubna. Krajskému soudu se to jevilo jako "prapodivná kombinace žertu a snahy zvýšit šance na zvolení využitím podobnosti názvu se známou a úspěšnou politickou značkou konkurenta".
Třebíčský městský úřad měl podle krajského soudu registraci kandidátní listiny odmítnout, případně vyzvat k odstranění vady spočívající v možné zaměnitelnosti. Zavazovala jej k tomu judikatura Ústavního soudu, podle které musí být z názvu volební strany patrné, komu volič dává hlas.
Strana ANO – Spolek za starou Třebíč a NAŠE ČESKO ve vyjádření uvedla, že slovo "ANO" použila ve smyslu jsme pro, má to smysl, souhlasíme, tedy v moderním duchu, kterým chtěla vyvážit slovo "starou" v názvu spolku. Poukázala také na to, že se pro letošní volby v Třebíči registrovala dříve než ANO 2011. Podle krajského soudu je však za daných okolností podstatnější to, že hnutí ANO 2011 svou značku buduje mnohem déle.
Záměna obou kandidátních listin byla podle krajského soudu pravděpodobná i kvůli tomu, že slovo ANO není v názvech politických stran příliš běžné, jako je tomu u pojmů typu "starostové", "nezávislí" nebo "spolu". "Všechny tyto důvody ve svém souhrnu vedly krajský soud k tomu, že pohledem průměrného voliče vyhodnotil názvy jako vzájemně zaměnitelné," stojí v rozsudku.
Místo 11 volebních stran tak budou voliči v Třebíči vybírat jen z deseti kandidátek. Minulé komunální volby v Třebíči vyhrálo hnutí ANO, získalo 21,36 procenta hlasů a osm mandátů. Na druhém místě skončilo uskupení PRO TŘEBÍČ, mělo 20,85 procenta hlasů, získalo rovněž osm mandátů a také post starosty pro Pavla Pacala.