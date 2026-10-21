Soud zrušil rozhodnutí MŽP, které povolilo stavbu D55 chráněným územím

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí (MŽP), které letos v červnu povolilo stavbu dálnice D55 na Hodonínsku mezi Bzencem a Bzencem-přívozem přes území chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo dostatečně nevypořádalo odvolací námitky spolku Děti Země a rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné, vyplývá z rozsudku, který má ČTK k dispozici. ČTK zjišťuje, zda bude MŽP podávat kasační stížnost a jaký dopad má rozhodnutí na stavbu dálnice.
D55 je postavená, nebo se staví od Olomouce po Bzenec, dále na jih k Břeclavi zatím státní Ředitelství silnic a dálnic pracuje na přípravě. Jedná se o složitý úsek především na jih od Bzence, protože trasa prochází přírodně cenným a chráněným územím a několik kilometrů povede v tubusu. Úsek do Bzence-přívozu má téměř 3,5 kilometru a vede ptačí oblastí Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví a podél evropsky významné lokality Váté písky.
Silničáři podali žádost na krajský úřad loni v dubnu, ten v prosinci vydal kladné rozhodnutí s 34 podmínkami. MŽP vydalo rozhodnutí v červnu a přidalo ještě další podmínku. Děti Země napadly jen malou část rozhodnutí a namítly, že kácení by se mělo uskutečnit až co nejpozději před stavbou po vydání stavebního povolení, aby stromy zůstaly na místě co nejdéle. Zároveň namítaly, že musí být stanovený termín, do kdy se má uskutečnit náhradní výsadba a kdy mají být dokončená kompenzační opatření.
Soud Dětem Země v jejich žalobě přisvědčil. "Žalobce nedostal odpověď na svou námitku ohledně vazby kácení na pravomocné stavební povolení. Na námitku ohledně načasování ochranných opatření v podobě kompenzace ekologické újmy nedostal žalobce ve správních rozhodnutích odpověď žádnou. Neobstojí tedy úvaha žalovaného, že námitka pouze nebyla vypořádána výslovně tak, jak by si žalobce představoval," uvedl soud. Podle verdiktu žalobou napadené rozhodnutí postrádá zákonem vyžadované odůvodnění, a je tedy nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
Podle letáku stavby, který ŘSD aktualizovalo loni v srpnu, plánovalo letos získat společné povolení pro stavbu. Příští rok chtělo zahájit výběrové řízení a v roce 2028 začít stavět.