Soudcovská unie: Spor v Polsku je politováníhodný, ukazuje rizika politizace

Spor kolem polského ústavního soudu je podle Soudcovské unie ČR politováníhodný a ukazuje úskalí dlouhodobé politizace ústavního soudnictví a svévolného zacházení s ústavními pravidly. Ústavní soud nemá být prodlouženou rukou ani vlády, ani opozice, uvedl výbor Soudcovské unie ve stanovisku, které dnes ČTK poskytl její prezident Tomáš Rychlý.
Personální obsazení ústavního soudu je už více než deset let předmětem sporů mezi hlavními politickými tábory v Polsku. Krize eskalovala v pátek večer, zatím bez jasného výsledku.
"Návrat k ústavnosti nelze založit na jednostranných politických krocích, ani na využití ozbrojených sborů jako nástroje institucionálního sporu. Trvalé řešení by mělo spočívat v právním a ústavně konformním postupu; v takto vyhrocené situaci bude zřejmě vyžadovat odpovědnou dohodu relevantních ústavních aktérů," míní Soudcovská unie ČR.
Polská zkušenost je pro ČR podle stanoviska varováním, ale současně také důvodem ocenit dosavadní zdrženlivost českých politických představitelů. "Jedním ze základních pilířů právního státu je odborný, nestranný a důvěryhodný Ústavní soud, složený z respektovaných právnických osobností. Tuto kulturu je třeba chránit bez ohledu na to, kdo právě vládne," uvedla Soudcovská unie ve stanovisku.
V pátek část soudců polského ústavního soudu na webu oznámila, že soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce předsedovi Bogdanovi Šwieczkowskému a místopředsedovi Bartlomieji Sochańskému. V reakci na to se před soudem shromáždila veřejnost i opoziční politici. Polský prezident Karol Nawrocki se vrátil z cesty do Senegalu, vstoupil do budovy, došlo ke slovním potyčkám a strkanici.