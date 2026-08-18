Soudní spory Brna s bývalým nájemcem Muzejky pokročily, ze tří zbývá jeden

Soudní spory města Brna s bývalým nájemcem řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce, pokročily. Z původních tří zůstává jeden. Jde o dlužné nájemné, kdy se dá očekávat, že řízení bude obnoveno. ČTK to napsala Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu.
Nájemce bývalé pekárny v Berglově paláci, společnost Gattamelata, dostal výpověď z nájmu v květnu 2023. Město to odůvodnilo dlouhodobými problémy s placením nájemného a záloh na energie nebo svévolnými úpravami interiérů bez respektu k památkové hodnotě. Společnost v reakci na výpověď na instagramu označila osm let fungování v městských prostorách za neskutečně těžké, vedení města za despotické a arogantní.
Město vedlo se společností tři spory. První z nich, o vyklizení prostor, skončil poté, co společnost prostory sama opustila. Magistrát je následně začal připravovat k novému pronájmu.
Minulý týden radní uzavřeli i druhý spor, v němž společnost žalovala Brno za neoprávněné účtování služeb. Gattamelata kvůli tomu po městě požadovala 1,2 milionu korun. Krajský soud v Brně ale potvrdil rozsudek, podle kterého má město firmě zaplatit 231.000 korun. "Radní souhlasili s tím, že nebudou proti tomuto rozsudku podávat dovolání k Nejvyššímu soudu a že město vyplní, co mu soud uložil," uvedla Loukotová.
Posledním nedořešeným tak zůstává spor, ve kterém naopak Brno vymáhá po společnosti Gattamelata doplacení nájemného. Soud sice původně vydal platební rozkaz na 1,2 milionu korun, firma proti němu ale podala odpor. Řízení soud následně přerušil právě do pravomocného dořešení sporu o služby. Dá se proto očekávat obnovení řízení.
Berglův palác, známý také jako Berglerův palác, Berglova vila či Muzejka, byl postaven v 60. letech 19. století jako novorenesanční dům s novogotickou fasádou. Stavbu navrhl vídeňský architekt Heinrich Ferstel, autor nedalekého Červeného kostela a několika dalších brněnských staveb. Jméno Muzejka dům dostal ve 20. letech minulého století, když patřil Zemědělskému muzeu a v přízemí byla Kavárna Muzeum. Muzeum bylo v roce 1943 zrušeno, název budově zůstal. Památkově chráněná je od roku 1964.