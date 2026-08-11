Soutěž na stavbu dalších protipovodňových opatření v Brně by mohla začít v září

Výběrové řízení na zhotovitele další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Etapa Trnitá zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Více než tříkilometrový úsek vede od náspu Přerovské trati v Komárově podél Svratky po železniční viadukt v Uhelné ulici a podél Svitavy po silniční most v Hladíkově ulici.
"Do konce srpna by měla být předložena vedení města smlouva se správcem stavby. Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele by pak Rada města Brna měla projednat odhadem v průběhu září," uvedl Poňuchálek. Po dokončení získá město přírodě blízká protipovodňová opatření, která před stoletou vodou ochrání přibližně 180 hektarů a zhruba 5370 obyvatel.
Stavební povolení na projekt získalo Brno loni. Součástí této etapy je i "povodňový park", tedy místo, které by běžně sloužilo k rekreaci, zatímco v době záplav by se tam mohla rozlít voda, aniž by způsobila větší škody. Má vzniknout místo nedokončené železniční polikliniky v brněnských Štýřicích, kterou dělníci na začátku letošního roku zbourali.
Stavba naváže na loni dokončená opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu. Projekt za 1,5 miliardy korun bez daně trval tři a půl roku. Dokončení se několikrát posouvalo.