Soutěž určila podobu bytů v Křídlovické ulici v Brně, ve vnitrobloku bude park

Byty v městském bloku v brněnské Křídlovické ulici vzniknou podle návrhu studia AEIOU. Vítěze urbanisticko-architektonické soutěže vybrala porota v srpnu. Přesvědčil ji citlivý přístup k obnově stávajících domů, jejich doplnění o soudobou architekturu a proměna vnitrobloku v lokální park. Výsledky soutěže schválili radní městské části Brno-střed. Soutěže se zúčastnilo 20 týmů. Organizovala ji Kancelář architekta města Brna (KAM), která dnes o výsledcích informovala spolu s radnicí městské části v tiskové zprávě.
"Návrh zachovává historické domy na Křídlovické, obnovuje je a doplňuje lehkou nástavbou a balkony. Touto transformací vzniká 66 obecních bytů a atraktivní parter s obchody propojující ulici s velkorysou zahradou vnitrobloku. Nová výstavba postupně dotváří městský blok a zachovanou továrnu proměňuje v tržnici a kulturní centrum," řekl starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS).
"Přestože soutěž řešila celý blok, největší pozornost byla věnována budovám Křídlovická 57 a 59, jejichž realizace se předpokládá jako první. Po dokončení díky nim získáme do správy 66 městských bytů, jejichž dispozice jsou ve vítězném návrhu řešeny racionálně, přehledně a s důrazem na praktické každodenní užívání," uvedl radní městské části Martin Drdla (ANO).
S vítězným týmem bude nyní radnice jednat o navazující zakázce. Cílem bude dopracovat řešení do podoby urbanisticko-architektonické studie celého městského bloku a poté připravit kompletní projektovou dokumentaci pro bytové domy Křídlovická 57 a 59, doplnil Mencl.