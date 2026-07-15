Soutěž určila podobu nové budovy magistrátu Brna, bude přehlednější a úspornější

Otevřenou stavbou s atriem, zelení či vodním prvkem a pasáží má být nová budova brněnského magistrátu. Mezinárodní soutěž, která podobu stavby určila, vyhrál ateliér Tempo architekti. Výsledky soutěže, kterou organizovala Kancelář architekta města Brna, dnes schválili městští radní. Pro veřejnost by měla být nová budova přehlednější a její provoz úspornější, uvedl magistrát v tiskové zprávě.
Budova vznikne v sousedství současného magistrátu na Malinovského náměstí, v blízkosti centrálního stavebního úřadu. Návrh počítá s kombinací železobetonu a kovových prvků fasády či přírodních materiálů a zeleně. Uvnitř novostavby se čtvercovým půdorysem vznikne pasáž, která propojí Koliště a Benešovu ulici. Architekti také kladli důraz na variabilitu budovy. Uzavřené kanceláře tak bude možné měnit na menší týmové prostory.
"Veškeré služby pro veřejnost budou soustředěny do převýšeného parteru s přepážkami přehledně rozmístěnými kolem atria. Vstup z ulice Koliště má fungovat samostatně pro odbor sociální péče, služebnu městské policie nebo do multifunkční zasedací místnosti," řekl tajemník magistrátu Oliver Pospíšil.
S šetřením energií a čištěním vzduchu by mělo pomoct množství zeleně vysázené jak kolem, tak uvnitř budovy. Úlohou vodního prvku se zelení uprostřed atria bude nejen zlepšovat klima, ale také tlumit hluk u přepážek. Přirozené větrání pomocí komínového efektu má zajistit prostorná dvorana. Ve střešním světlíku budou otevírací klapky, což umožní odtah teplého vzduchu v přízemí.
Podle radního pro územní plánování a člena poroty Petra Bořeckého (Brnoklidem) se nový magistrát začlení do urbanistického charakteru významných veřejných budov na brněnské okružní třídě. "Bezprostřední okolí nového úřadu naváže na plánovanou rekonstrukci ulice Benešovy s několika řadami alejí a zlepší prostupnost směrem do rozvíjející se lokality Radlas," uvedl Bořecký.
Dalším krokem je dle ředitele Kanceláře architekta města Brna Jana Tesárka jednání s vítězným týmem o zadání zakázky na vypracování všech stupňů projektové dokumentace.