Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Autor: mos, ČTK
  11:02aktualizováno  11:51
Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi kvůli podezření z propagace totalitních režimů.

Žena na zastupitelstvu nemohla vystoupit, protože není občankou Brna. Na zasedání mohou podle jednacího řádu hovořit právě jen lidé s trvalým bydlištěm v jihomoravské metropoli nebo vlastníci nemovitostí v Brně.

Slovo si ale protestující vzala sama a začala i přes vypnutý mikrofon vykřikovat hesla o kolaboraci.

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ řeší kvůli podezření na propagaci komunismu. Jednalo se o protest proti sudetoněmeckému sjezdu, který se v Brně uskuteční na konci týdne. (19. května 2026)
„Budete souzeni za kolaboraci, za rozvrat republiky a spřáhnutí se s cizí mocností,“ zaznamenala ČTK vyjádření protestující ženy.

„Zastupuji tady všechny občany, protože se to týká nás všech, proto chci vystoupit,“ prohlásila.

Na konci vystoupení rozvinula sovětskou vlajku a vytýkala nejen brněnským politikům, že všude visí ty ukrajinské.

Po vystoupení se ale daleko nedostala a hned v předsálí ji zastavili a legitimovali přítomní strážníci. Měli podezření, že se dopustila propagace nacismu a komunismu, jak uvádí nový zákon platný od letošního roku.

Případ si kvůli podezření na trestný čin převzali státní policisté, kteří dorazili na místo. Se ženou rozmlouvali asi deset minut, po krátké rozpravě odešli. Stejně tak v doprovodu několika svých příznivců odešla i žena. Jaké budou další kroky policie, redakce iDNES.cz zjišťuje.

Trestní zákoník v části o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva od ledna zahrnuje i zmínku o komunismu. Změnu prosadila loni v létě koaliční vláda Petra Fialy (ODS). Experti upozorňovali na to, že rozsah využití novely vzejde až z judikatury.

Před novelou byl diskutovaný paragraf koncipovaný obecněji. Nyní trestní zákoník uvádí, že kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, případně hlásá rasovou či třídní zášť, může být potrestán až pěti roky vězení.

Tentokrát podstatně klidnější jednání

Městská policie v úterý v jednacím sále posílila hlídky, na pořádek dohlíželo podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema asi 15 lidí, běžně jich bývá méně.

O asistenci na dnešní schůzi požádalo strážníky město, neboť existovaly indicie, že by na zasedání mohlo dorazit mnoho odpůrců, uvedl mluvčí. Nakonec však bylo dnešní jednání klidné. Dorazilo jen několik kritiků nadcházejícího sudetoněmeckého sjezdu, jednání je tak podstatně klidnější než to, které se konalo 14. dubna.

Tehdy kritici sudetoněmeckého sjezdu zaplnili celý sál, dorazili ale i příznivci akce. V polovině dubna byl sjezd samostatným bodem jednání, zastupitelé vzali jeho konání na vědomí. Vzali také na vědomí jednoznačné vyjádření Sudetoněmeckého krajanského sdružení o nedotknutelnosti Benešových dekretů, vyslovenou omluvu a vyjádření lítosti nad spáchanými zločiny nacionálního socialismu. Vyslyšeli také prohlášení o připravenosti sdružení k pokračování dialogu vedoucího ke smíření. Zastupitelé považují za nezbytné, aby byla nadále naplňovaná Deklarace smíření a společné budoucnosti z roku 2015.

Pro návrh, který předložila primátorka Markéta Vaňková (ODS), hlasovalo 40 zastupitelů. Proti návrhu bylo pět zastupitelů SPD. Zdržel se jeden a čtyři nehlasovali. Přijali také usnesení, které říká, že zastupitelé vítají snahy o usmíření, vzájemný dialog a důstojné připomínání společné historie.

Jednání tehdy provázely protesty. K akci se vyjádřilo několik desítek občanů, jak příznivců, tak i odpůrců, kteří často zmiňovali historické souvislosti nebo údajně nejasné financování akce nebo vyzývali k zákazu sjezdu. Mnozí také zmiňovali, že festival Meeting Brno, který sudetoněmecké sdružení pozval, dostává od Brna dotaci. Peníze však nepůjdou na sjezd.

Asi třicet protestujících dorazilo i na zasedání krajského zastupitelstva na konci dubna. Jihomoravská opozice tehdy neúspěšně navrhovala, aby se kraj od konání akce distancoval.

Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se od 22. do 25. května uskuteční 76. ročník, bude to poprvé v Česku. Festival Meeting Brno je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

Na příštího rektora Masarykovy univerzity v Brně chce kandidovat právník Radim Polčák

