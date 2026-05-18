Prohlédnout si Zemi z výšky a dozvědět se o planetách, družicích, Slunci i Měsíci. To všechno mohou od pondělí zažít školáci v 18 metrů vysoké maketě rakety. Speciální program s virtuální realitou jim přiblíží, jak by už příští rok mohl vypadat let českého astronauta do vesmíru.
Díky hydraulickým sedadlům a 4D efektu simulace děti vtáhne do letu na oběžnou dráhu kolem Země natolik, že prožívají podobný pocit jako astronauti. Říká se mu overview effect a člověk si při něm uvědomí křehkost planety a že vše živé na ní je propojené.
Českou podobu programu SpaceBuzz pomáhal sestavit a navrhnout český astronaut ve výcviku Aleš Svoboda. Právě jeho avatar, tedy digitální postava, děti na simulovaném letu provází. Za původním vzdělávacím programem stojí astronaut Evropské vesmírné agentury (ESA) André Kuipers, který ve vesmíru pobýval 200 dní.
„Od prvního nápadu už uplynuly dva roky. Samotná tvorba nám trvala asi rok a platila ji Evropská vesmírná agentura. Sám jsem asi dvacetiminutový program daboval v češtině i angličtině,“ popisuje Svoboda.
Finální jednání o české misi
Pomáhal mu při tom jiný vesmírný cestovatel Andrew Feustel, kterého Češi znají jako astronauta, který do vesmíru vzal postavičku animovaného Krtečka. Jeho žena má v Česku kořeny.
Tour SpaceBuzz
Sám Svoboda by se měl do mimozemského prostoru vydat už příští rok. Detaily české cesty do vesmíru, s níž chce navázat na úspěšný let prvního Čechoslováka Vladimíra Remka, zatím odtajnit nemohl. Česko je podle něj v závěrečných kolech vyjednávání o misi. Ta by mohla být u konce do několika týdnů.
„Řeší se poslední formální záležitosti. Čekáme na to, až dostaneme palec nahoru, že o naší misi a mých úkolech můžeme mluvit,“ dodal Svoboda.
Kromě rakety doprovází SpaceBuzz také stránky české armády, brněnské hvězdárny nebo třeba středních škol. Děti mohou samy vyzkoušet několik chemických pokusů, úkoly zdatnosti a v Brně také uvidí nafukovací makety planet nebo černé díry.
Zvednout zájem o technické obory
Možnost virtuálního zážitku je spojená se vzdělávacím programem, který má mezi dětmi na druhém stupni základních škol zvýšit zájem o technické obory. Samotné návštěvě rakety předchází asi měsíční program ve školách.
„Pokud chceme, aby se o vědu a technologické obory zajímalo více mladých lidí, musíme jim ukázat, že to nejsou žádné abstraktní pojmy z učebnic, ale fascinující svět plný objevování, kreativity a hlavně reálných příležitostí. Projekty jako SpaceBuzz dokáží propojit vzdělávání s autentickým zážitkem,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Svoboda by si přál, aby turné inspirovalo budoucí generaci vědců a inženýrů, ale také pilotů, techniků či astronautů. „Vesmírná mise vyžaduje disciplínu, odolnost a schopnost zvládat krizové situace. Armádní výcvik je skvělým předpokladem pro práci astronauta,“ poznamenal Svoboda, který je sám armádním pilotem.