Spálená ulice v Brně se dnes vrátila k historickému názvu U Synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala brněnská Velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Odhalení nové uliční tabulky bylo součástí přehlídky židovské kultury Štetl, která nabízí řadu dalších akcí v místech bývalé synagogy, například koncerty, prohlídky a divadelní představení.
"Velká synagoga byla jedním z center židovského náboženského a společenského života. Naplňovala tak význam, který synagogy mají - jsou to domy setkávání," řekl dnes předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek. Po válce podle něj chyběla vůle synagogu obnovit či aspoň důstojně připomínat, pozemek zůstával prázdný.
Přejmenování existujících ulic je v posledních 30 letech výjimečné. Nebyl to jednoduchý proces, uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Poděkovala za součinnost lidem, kteří v ulici žijí a pro které je změna názvu administrativní zátěží. Vaňková si přeje, aby staronový název ulice přiměl každého kolemjdoucího Brňana či turistu, aby začal přemýšlet o tom, jaká historie je s místem spjatá.
Pořadatelé Štetl Festu si letos dali za cíl vrátit synagogu do povědomí a zviditelnit ji ve veřejném prostoru. Jedním z výsledků je nový poesiomat, zvukový objekt, který kolemjdoucím zprostředkuje hlasy pamětníků, liturgické zpěvy, historické dokumenty i současné literární texty inspirované příběhem zaniklé synagogy a brněnské židovské komunity.
Dalším počinem je literární almanach Nenacházím žádné stopy, který tvoří různorodé texty inspirované synagogou a jejím osudem, od osobních reflexí přes prózu až k poezii. Přispěli například Kateřina Tučková, Milan Uhde nebo Arnošt Goldflam.
V pátek večer mohou lidé v místech někdejší synagogy usednout u dlouhého stolu a přivítat šabat tradičním požehnáním a zpěvem. V ceně vstupného je drobné pohoštění, lidé ale také mohou sami něco přinést. Venkovní videoprojekce Návrat Velké synagogy, připravená hlavně pro dnešní večer, se zopakuje ještě v sobotu od 21:30. V neděli, poslední den festivalu, bude na parcele židovské tržiště a koncerty klezmerových skupin.
Pozemek v současnosti patří developerské firmě, která plánuje novou bytovou výstavbu. Počítá se však i s trvalou připomínkou minulosti Velké synagogy, uvedl krajský zastupitel Michal Doležel (TOP 09). Lze při tom využít i některé fragmenty stavebních prvků, které ze základů vyzvedli archeologové.